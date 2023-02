Het was Kreatief met Vermeer bij Omroep Max, helaas zonder kurk

lips de nieuwe vermeer

Het kan weinig Paroollezers zijn ontgaan dat er een Vermeertentoonstelling in het Rijksmuseum is geopend. Omroep Max doet deze weken ook een duit in het Vermeerzakje met de zoektocht naar De Nieuwe Vermeer, zoals de omroep in 2012 al naar De Nieuwe Rembrandt op zoek ging. Gids bij de zoektocht is Dionne Stax, die de verleiding niet kon weerstaan om te poseren als het melkmeisje: “Jeetje, net echt!”

Het uitgangspunt: “Met alle creatievelingen van Nederland brengen we de zes verdwenen werken van Vermeer weer tot leven. Iedereen kan meedoen en alles mag,” legde Stax de spelregels uit. “Zolang de geest van Vermeer er maar in te herkennen is.”

Maar, dacht Lips, is de essentie van een kunstenaar als Vermeer niet juist dat hij een uniek talent had én zich wat onderwerpkeuze wist te beperken?

Dat weerhield een karrenvracht aan hobbyisten er niet van om de Vermeer in zichzelf te ontdekken, met als uitgangspunt het verloren gegane schilderij Een heer van stand wast zijn handen.

De een verzamelde een paar duizend kleurpotloden om een mozaïek te maken, een ander deed dat met vijfduizend dobbelstenen. Ene Vincent maakte een 3D-versie die hij ‘beelderij’ noemde: een samentrekking van beeld en schilderij. Het was kortom, Kreatief met Vermeer; een gemiste kans dat het basismateriaal kurk ongebruikt bleef.

Uiteindelijk won ene Dominique, wiens zwart-wit linoleumsnede een statushouder als heer van stand uitbeeldde – een originele aanpak die rechtse twitteraars briesend van woede de dooddoener ‘woke!’ deed uitroepen.

Eigenlijk vatte de schilder, die geestig genoeg Nard Kwast heette, het gevoel van Lips nog het best samen: “Als Vermeer zou zien wat ik hier aan het doen was zou hij een maand lang in zijn broek piesen van het lachen.”

