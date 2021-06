Het was altijd al Beaus droom om live op tv te worden gevaccineerd

Beau wordt gevaccineerd door Ernst Kuipers. Beeld RTL4

Omdat Beau van Erven Dorens had aangekondigd dat hij zich live in de uitzending zou laten vaccineren, strooiden de antivaxers vooraf alweer royaal met complottheorieën op Twitter. Hij zou er geld voor krijgen, of ingespoten worden met een placebo. Eén twitteraar suggereerde dat het voorspoedige vaccinatieprogramma dus wel fake news moest zijn, want anders zouden dergelijke stunts niet nodig zijn. En Beau was volgens anderen weer een deugneus. Beau heeft deze week voor minder verzucht: “En nu iedereen even zijn kop houden!”

Lips dacht alleen dat er weinig nieuwswaarde was aan een vijftiger die wordt gevaccineerd als de halve Nederlandse bevolking al een prik heeft gehad. Maar Beau had een simpele verklaring: “Het was altijd al mijn droom om live op tv te worden gevaccineerd en wie kan dat beter dan Ernst Kuipers.” De voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg is dan ook geen vreemde in talkshowland, net als Diederik Gommers die eveneens te gast was.

Toen de prik na een uur eindelijk werd aangekondigd, kwam er eerst nog een reclameblokje en daarna werd de hobbelige vaccinatiegeschiedenis nog eens nagekauwd met Kuipers en Gommers. Ondertussen vroeg Lips zich af waarmee Beau gevaccineerd zou worden. Hij gokte op Pfizer of Moderna. Het werd Janssen.

Beau benadrukte nog even dat hij niet voorkroop, maar gewoon aan de beurt was, met bouwjaar 1970. “Het is een prik van vreugde,” zei hij tijdens de simpele ingreep. “Ik kan nu weer met mijn ouders knuffelen en naar het buitenland.”

Dat laatste werd geestig gesymboliseerd door de nazit buiten, onder parasols, met een cocktail in de hand en een Mexicaanse mariachi op de achtergrond. En zo eindigde de Niet Zo Grote Vaccinatieshow ook nog feestelijk.

