Het vroege werk van hiphopgroep De La Soul staat ein-de-lijk online

De La Soul in 1989: Vincent Mason, Kelvin Mercer en David Jolicoeur. Beeld Getty Images

Het is triest dat rapper Dave Jolicoeur alias Trugoy the Dove het niet meer mag meemaken. Nog geen drie weken na zijn vroege dood (54 jaar nog maar) staat het vroege werk van zijn groep De La Soul na járen van gedoe nu toch online. Dus ook het op 3 februari 1989 verschenen debuutalbum 3 Feet High and Rising, een baanbrekende plaat in niet alleen de hiphop, maar in de complete popmuziek.

Het was op Spotify elke keer een teleurstelling voor hiphopliefhebbers. Zat je lekker oldskoolspul te draaien en wilde je iets van De La Soul opzetten, maar trof je van de groep alleen wat muziek uit de 21ste eeuw aan. Waar waren al die fijne albums uit de jaren tachtig en negentig?

Ingewikkelde rechtenkwestie

De afwezigheid was het gevolg van een ingewikkelde rechtenkwestie, die te maken had met de vele samples uit platen van anderen die De La Soul in de muziek verwerkte. De zaak is ein-de-lijk opgelost. Het werk van De La Soul is nu ook toegankelijk voor wie al die prachtalbums niet in fysieke vorm in de kast hadden staan. Tip voor de nieuwkomers: begin waar De La Soul ook begon, met 3 Feet High and Rising dus.

Het debuut van De La Soul verscheen in een tijd dat hiphop radicaal begon te worden. Uit Los Angeles kwam de keiharde gangsterrap van N.W.A., uit New York de zwaar politieke rap van Public Enemy. En uit Amityville, op Long Island, kwam De La Soul, drie mannen die op hun debuut de komst van The Daisy Age verkondigden, het madeliefjestijdperk.

Grappig, lief en leuk

Niks stoerdoenerij, De La Soul bracht een vriendelijke, maar allerminst slappe versie van hiphop. Die blijkt nu goed bestand tegen het verstrijken van de tijd. 3 Feet High and Rising, een plaat vol creatief ingezette samples en vaak heerlijk vage en melige teksten, is precies 34 jaar na de oorspronkelijke release nog even grappig, lief en leuk als toen.