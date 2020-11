Het vierde seizoen van The Crown: halve autisten, ijdeltuiten en Lady Di

Prinses Diana (Emma Corrin) en Prins Charles (Josh O’Connor) Beeld Ollie UptonNetflix

Een van de mooiste scènes in het vierde seizoen van The Crown komt uit de aflevering waarin Diana Spencer wordt geïntroduceerd. Met Duran Duran op haar walkman rolschaatst de aanstaande bruid van prins Charles in haar eentje door de verlate gangen van Buckingham Palace. Het geluk om zich in deze verstikkende omgeving even vrij te voelen, straalt van haar gezicht.

Hoe het met Lady Diana afloopt weet iedereen. Haar ontwikkeling van een verlegen meisje tot een media­fenomeen vormt het hart van seizoen 4, waarin ook premier Margaret Thatcher haar opwachting maakt. Als rode draad door de serie loopt de knagende twijfel van koningin Elizabeth die zich voortdurend afvraagt of zij wel een goede, meevoelende moeder is geweest voor haar kinderen, die elk op hun manier knel zitten in een of ander keurslijf. Of hield zij meer van haar honden en paarden?

Zonder twijfel is dit seizoen het meest kritisch over de Britse koninklijke familie. Nog meer dan voorheen wordt het gezelschap voorgesteld als een verzameling halve autisten, ijdeltuiten met knurftige eigenschappen die stinkend jaloers zijn op de populariteit van Lady Diana, die voortdurend overgevend boven het toilet hangt als gevolg van haar eetstoornis. Of kotst zij op de wereld waarin zij als naïeve jonge vrouw is beland?

Ook nu weer zit The Crown vol met indrukwekkende vertolkingen. In haar tweede seizoen als koningin Elizabeth is Olivia Colman nog beter dan in het vorige seizoen. Josh O’Connor is voor het laatst te zien als prins Charles, hij wordt in het volgende seizoen vervangen door Dominic West. Toch weet O’Connor alles uit deze rol te halen: Charles de egocentrische slapjanus komt uitstekend uit de verf. Minder geslaagd is de vertolking van premier Thatcher door Gillian Anderson, die naar verluidt de rol kreeg omdat zij de levensgezellin is van de schrijver van The Crown, Peter Morgan. Anderson lijkt soms een parodie te maken van de Iron Lady.