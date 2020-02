Het vertrek van Matthijs is alsof je kinderen uit huis gaan

De wereld draait door, NPO1.

Op de dag dat Matthijs van Nieuwkerk ­bekendmaakte dat hij stopt met presenteren, móesten Lips en zijn vrouw wel naar DWDD kijken. Mevrouw Lips, erg van de vaste gewoontes, had het er nu al moeilijk mee. Afscheid nemen van iemand die vijftien jaar lang bij je over de vloer kwam, voelt toch alsof je kinderen uit huis gaan.

De laatste aflevering van DWDD is op 27 maart, maar het afscheid werd alvast ingezet met een terugblik met vaste gast Alexander Klöpping, die voor de 84ste keer aanschoof.

De terugblik op Klöppings eerste optredens maakte ­direct duidelijk hoe lang DWDD eigenlijk al bestaat. ­Klöpping demonstreerde op de allereerste iPad hoe je er een boek op kon lezen, door met je vinger op het touch­screen de bladzijden om te swipen. Van Nieuwkerk en het publiek vielen destijds haast van hun stoel van verbazing.

De redactie had meer grappige techfragmenten opgesnord. Zoals die waarin Van Nieuwkerk met een virtualrealitybril op zijn hoofd een virtuele rit in een achtbaan maakt en voor de camera door zijn benen zakt. Ook ­een klassieker: de demonstratie van het programma Chatroulette waarbij plotseling een naakte man opduikt.

De sfeer aan tafel was daardoor vooral vrolijk en uitgelaten, Van Nieuwkerk enthousiast als altijd. Maar toen vaste DWDD’er Nico Dijkshoorn alvast met een soort afscheidsgedicht kwam waarin hij opsomde wat het programma voor vaste gasten heeft betekend, was Van Nieuwkerk toch even geëmotioneerd. Van Nieuwkerk zelf vergeleek hij met een zwart gat, dat ons straks allemaal meetrekt.

Een miljoen kijkers hebben vanaf eind maart, net als mevrouw Lips, een legenestsyndroom. DWDD komt niet meer terug, maar Van Nieuwkerk gaat op kamers en komt straks in het weekend langs. Even wennen, maar dat hoort nu eenmaal bij opgroeien.

Reageren? hanlips@parool.nl