Het verhaal van een schimmige cryptomunt en verdwenen miljoenen

Lange tijd voelde Aäron Loupatty zich een roepende in de woestijn. Toen de cryptomunt Xpose Protocol in het voorjaar van 2021 met veel bombarie werd gelanceerd kreeg hij al snel het gevoel dat er iets niet pluis was, maar weinig media leken er in geïnteresseerd. Loupatty, werkzaam voor BNR, beet zich vast in het schimmige cryptobedrijf, en ontdekte dat zijn onderbuikgevoel klopte: Xpose Protocol voldeed aan alle kenmerken van een ordinair piramidespel.

Rapper Boef, voetbalprofs als Ivan Rakitic (Sevilla, ex-Barcelona) en Oleksandr Zinchenko (Manchester City) en Ajaxdirecteur Marc Overmars waren betrokken bij Xpose Protocol, net als investeerder Vasco Rouw en Ralph de Geus, mede-eigenaar van het internationale modemerk Balr en van het succesvolle socialemediaplatform over voetbal 433. Mede door hun betrokkenheid staken duizenden, veelal jonge mensen, hun geld in de virtuele munt, die spoedig ‘to the moon’ zou gaan. Dat gebeurde ook: de waarde van Xpose steeg tot 125 miljoen dollar, om binnen no-time te kelderen tot nagenoeg niets. Wat duidelijk was: hier waren een paar mensen heel rijk geworden, en heel veel mensen hun inleg kwijtgeraakt.

Hoe dieper Loupatty er in dook, hoe schimmiger het werd. Hij werd voorgelogen, tegengewerkt en zelfs met de dood bedreigd. En lange tijd waren media nauwelijks geïnteresseerd. “De wereld van crypto’s is best ingewikkeld, dus ik vermoed dat veel media denken dat het hun lezers of kijkers niet interesseert. Maar jongeren worden, via social media, voortdurend geconfronteerd met influencers die cryptomunten of NFT’s aanprijzen. Ik wil ze waarschuwen: geloof niet in de gouden bergen die je worden beloofd.”

De vierdelige podcast die Loupatty maakte kwam tot stand in samenwerking met Tim Hofman, die een aflevering van Boos over Xpose Protocol maakte, en het FD, dat de geldstromen van het bedrijf in kaart probeerde te brengen. Dat bleek geen sinecure: weliswaar was te achterhalen dat in korte tijd enkele grote transacties plaatsvonden, maar wie daar achter zaten is niet te zien, iets dat inherent is aan de blockchain-technologie. Loupatty: “En dus moet je Marc Overmars maar op zijn blauwe ogen geloven als hij zegt dat hij er geen geld aan heeft verdiend.”

Overmars nam, nadat Het Parool eind oktober publiceerde over zijn betrokkenheid bij Xpose Protocol afstand van het bedrijf. In toelichting op zijn besluit zei hij dat hij zich vooraf ‘beter in de zaak had moeten verdiepen’, Ajax verbond er geen verdere consequenties aan.

Loupatty besloot begin november pas om een podcast te maken van het onderzoekswerk dat hij in de maanden ervoor had verricht. “Omdat ik voor BNR werk had ik al best veel audio-materiaal, en veel geluidsfragmenten komen uit filmpjes die online stonden. Zo kon ik er een verhaal van maken.” Hij vermoedt dat Xpose Protocol maar het topje van de ijsberg is, en er nog vele andere dubieuze bedrijven zijn die zich schuldig maken aan ‘pump and dump,’ waarbij de koers eerst tot grote hoogte wordt gestuwd, waarna de oprichters snel cashen en de waarde van de munt instort. “Ik hoop dat door deze podcast, en door de aflevering van Boos, mensen bewuster worden van de risico’s die gepaard gaan met het investeren in dit soort munten.

De podcast Crypto Cowboys is te beluisteren via de podcast-apps, de aflevering van Boos staat donderdag 13 januari online