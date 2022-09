Het universum Star Wars wordt nu echt volledig uitgemolken: zelfs Cassian Andor heeft een eigen serie

Diego Luna als Cassian Andor. Beeld Lucasfilm Ltd./Disney+ via AP

Elke uithoek van het Star Wars-universum wordt inmiddels door Disney+ zo gretig afgegraasd dat het wachten is op een reeks waarin een van de vele koddige robots een levensverhaal in serievorm krijgt. De franchise van bedenker George Lucas zal ooit de geschiedenis van Hollywood ingaan als het meest uitgemolken businessmodel. Concurrent Star Trek heeft ondanks alle spin-offs op dit moment het nakijken.

Zelfs personages die in de films een ondergeschikte rol hadden, worden nu in de schijnwerpers geplaatst. Het laatste voorbeeld betreft Cassian Andor die bekend is uit de bioscoopfilm Rogue One, niet echt een topper uit de filmreeks.

Andor in zijn jonge jaren

Opnieuw mag acteur Diego Luna in de huid kruipen van deze rebel met wie – zo weten de fans – het in de film niet goed afloopt. De serie met zijn achternaam Andor is dus een voorloper op deze gebeurtenissen. Andor wordt gevolgd in zijn jonge jaren waarin hij het niet zo nauw neemt met de wet, onderdelen van ruimteschepen steelt en zelfs niet terugdeinst voor moord.

De eerste drie afleveringen zijn een aanloop naar waar Andor echt goed in is; spionage. Fans weten dat hij vijf jaar na deze serie in Rogue One betrokken raakt bij de aanval op het ruimtestation Death Star.

Voor die tijd is Andor opgejaagd wild dat zich met schimmige praktijken in leven houdt. De kijker krijgt meer te weten over zijn achtergrond en over zijn afkomst van een onbekende planeet, waar hij deel uitmaakte van een Inca-achtige gemeenschap.

Andor is een enigszins afwijkende held in de Star Wars-kronieken. Hij deugt wel en niet. Diego Luna had in dat opzicht een meer dankbare opdracht dan onder anderen Ewan McGregor die onlangs in de serie Obi-Wan Kenobi beduidend minder opwindend materiaal tot zijn beschikking had.