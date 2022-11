Het tweede album van Fleur is een sixtiesveldboeket met soms een Motownbeat

Fleur (Floor Henkelman). Beeld Marco Peters

Hoog bezoek onlangs in de Rotterdamse Studio Teepdek, die vooral wordt gebruikt door de mannen van The Kik en dus volstaat met vintage apparatuur. Er kwam een journalist van Shindig! op visite, een Brits, maar internationaal gelezen tijdschrift voor liefhebbers van sixtiesmuziek, het beste in zijn soort.

In het artikel dat het bezoek opleverde kwam ook Fleur uitgebreid aan de orde, de in het Frans zingende zangeres uit Noord-Brabant die door de leden van The Kik onder hun hoede is genomen. Twee jaar geleden debuteerde ze verrassend sterk met een door Dave von Raven en Arjan Spies geproduceerd album vol vrolijke jarenzestigmuziek op zijn Frans.

Wat bij ons vroeger beatmuziek heette, werd in Frankrijk la musique yéyé genoemd. Zo’n zes decennia later bleek Fleur (echte naam Floor Henkelman) een overtuigende Nederlandse nazaat van filles yéyé als Sylvie Vartan, Françoise Hardy en France Gall.

Camping-Frans

Fleurs titelloze debuut kreeg in 2020 alom enthousiaste reacties (ook buiten Nederland), maar corona zat de lancering van de zangeres toch wat dwars. Nu is er de opvolger, Bouquet champêtre. Wie bij het lezen van die titel de neiging heeft meteen Google Translate te hulp te roepen, hoeft zich niet te schamen.

Fleur mag nog zo overtuigen als hedendaagse fille yéyé, zelf spreekt ze niet meer dan camping-Frans. Het draagt wellicht bij aan het licht naïeve, een beetje onschuldige karakter dat ook de muziek op Bouquet Champêtre (veldboeket, trouwens) weer heeft.

Maar denk vooral niet dat Fleur een lichtgewichtzangeres is. Op haar tweede album blijkt ze een veelheid aan stijlen aan te kunnen. Stond haar debuut nog geheel in het teken van de yéyé, op het ditmaal door Kikleden Arjan Spies en Paul Zoontjes geproduceerde, uiteraard in Studio Teepdek opgenomen album is de horizon aanzienlijk verbreed.

We blijven in sixtiessferen, maar horen nu soms ook een stevige Motownbeat. Enkele nummers zijn zo rijk gearrangeerd dat de gedachten zelfs uitgaan naar The Zombies en The Beach Boys.

Pop Fleur

Bouquet Champêtre

(Excelsior)