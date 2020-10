Het Televiziergala maakt duidelijk: er zijn niet genoeg BN’ers

De zaal van Carré tijdens het Televizier-Ring Gala 2020. Beeld NPO

Je hoort mensen wel eens klagen dat er te veel BN’ers zijn. Dat roem tegenwoordig is voor iedereen die meedoet aan een talentenjacht of datingshow, en de rode loper wordt uitgerold voor elke rapper of realityster. Dat bekendheid op afroep is, een stralenkrans op bestelling.

Het tegenovergestelde is het geval: er zijn veel te weinig Bekende Nederlanders. Dat wordt ieder jaar weer pijnlijk duidelijk bij het Televiziergala. Omdat dit jaar alleen de genomineerden welkom waren in een verder leeg Carré viel extra op hoe klein het kringetje tv-figuren eigenlijk is.

Ga maar na: Tim Hofman was in drie van de zeven categorieën genomineerd en won ze alle drie. Chantal Janzen won voor de zesde keer de prijs voor beste presentatrice. Martien Meiland, vorig jaar nog winnaar van de Gouden Televizier-Ring, won dit jaar de prijs voor televisietalent. Nick en Simon waren genomineerd voor hun docu Homeward Bound en namen het op tegen Beste Zangers, dat zij dit seizoen ook presenteerden omdat Jan Smit een burn-out had. Diezelfde Jan Smit, die het gala twee keer presenteerde, kwam in verschillende rollen terug: als genomineerde, als presentator van het Songfestival en als toekomstig jurylid van The Voice.

Een prijs werd uitgereikt door Wendy van Dijk, die zelf zes keer een Televizierprijs won, een andere door Linda de Mol, die ook zes keer won. André van Duin feliciteerde Ivo Niehe met zijn oeuvre-award (die Linda de Mol ook bezit), maar dong ook mee voor beste presentator en beste acteur, waarbij hij verloor van Hofman en Elise Schaap, die vorig jaar die prijs ook won.

Natuurlijk, die BN’ers kunnen er ook niks aan doen dat mensen ieder jaar op ze stemmen. Maar voor het Televiziergala dreigt wel het Top 2000-effect, waarbij Chantal Janzen Bohemian Rhapsody is en Nick, Simon en Jan Smit Hotel California.

