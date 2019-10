Het Televizier Gala? Lips keek naar operatie 13Kipsaté

De zaak van je leven, NPO 2. Beeld Lips

Terwijl alle bekende tv-gezichten van Nederland zich verzamelden op het Televizier Gala, koos Lips voor de onbekende rechercheur Rob ­Keevel. Die vertelde in De zaak van je leven over het onderzoek naar de schietpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt in 2012 waarbij twee mannen werden geliquideerd.

In deze krant kwam deze zaak met operatienaam ­13Kipsaté vaak terug. Lips moest weleens gniffelen bij die naam, maar die luchtigheid was snel voorbij toen hij het audiofragment hoorde waarin een motoragent die de schutters achtervolgt in paniek tegen de centrale roept: “We worden beschoten! We worden beschoten, met automatische wapens!” Dat was tot dan toe ongekend in Amsterdam.

Stap voor stap namen Keevel en collega’s de kijker mee in het onderzoek, dat begint bij een dna-spoor op een uit de sloot opgedregd wapen en resulteert in de veroordeling van vijf wapenhandelaren. Zo’n zoektocht blijft fascinerend. Als Lips zijn carrière over had mogen doen, had hij best rechercheur willen worden. Verdachten achtervolgen, heimelijk inbreken om erachter te komen wat ze verbergen, gesprekken afluisteren en zo stap voor stap een netwerk ontrafelen.

Keevel maakte duidelijk dat het lang niet altijd zo spannend was. Zo hadden ze een van de verdachten twee weken onder de tap staan. “De saaiste tap ooit.” De verdachte werd ziek en lag alleen maar in bed. Een andere verdachte zat veel in de auto en draaide constant dezelfde muziek. “De meest collega’s kennen nu alles van Hazes.”

En naam 13Kipsaté? Die werd door een computer ge­genereerd en vond geen enkele betrokkene gelukkig. “Eerst hadden we bloemen en landen, nu blijkbaar eten.”

Het programma wint zeker geen Televizier-Ring, daarvoor lijkt het te veel op andere misdaadprogramma’s. Wat Keevel wel duidelijk wist te maken: “Hiermee hebben we liquidaties voorkomen.”

