‘Het systeem is ziek’: actrice Maryam Hassouni komt met onthullend boek over tv- en filmindustrie

Maryam Hassouni. Beeld Keke Keukelaar

‘Ik ben niet ziek: het systeem is ziek,’ stelt ze. Bronnen laten weten dat het om Flikken Rotterdam zou gaan.

‘Hoe de film- en tv-industrie Maryam Hassouni, de eerste Nederlandse winnaar van een Emmy Award voor beste actrice, op haar knieën kreeg. Dit boek is haar antwoord.’ Zo begint de aankondiging voor het boek met de titel Wat de fak.

Verdraaide feiten

Hassouni, geboren in Amsterdam met Marokkaanse roots, kroop door de jaren heen in de huid van diverse personages. Van zelfmoordterrorist tot slachtoffer van strenge Marokkaanse tradities, en alles wat daartussenin zit, zo omschrijft ze het zelf. ‘Vaak met veel plezier, maar vaker nog met verbazing over steeds weer dezelfde clichématige verhalen die werden geschreven. Nooit herkende zij hier zichzelf in.’

Volgens de actrice staat de filmindustrie voor destructie en ellende. Toch neemt ze nog één keer een grote rol in een tv-serie aan. Dat loopt ‘fataal’ af, staat in de aankondiging. ‘Pas als ze na jaren het onderzoeksdossier naar aanleiding van haar klachten durft te lezen en de verdraaide feiten en leugens onder ogen ziet weet ze het zeker. ‘Ik ben niet ziek: het systeem is ziek.’

Flikken Rotterdam

Over welke tv-serie Hassouni in deze passage rept, maakt ze niet duidelijk. De laatste tv-series waarin ze speelde waren Flikken Rotterdam (2016-2017), Voetbalmaffia (2017) en Oogappels (2019). De uitgever geeft nog geen details prijs over de inhoud van het boek. Zelf geeft Hassouni aan nog niets meer kwijt te willen over het boek. Ze legt op dit moment de laatste hand aan Wat de fak, dat vervroegd uitkomt.

Regisseur Will Koopman (Oogappels) weet niet waar Hassouni op doelt, laat ze desgevraagd weten. “Ik kan het me niet voorstellen dat het over Oogappels gaat. We zijn destijds goed uit elkaar gegaan.”

Het lijkt dan ook om een andere reeks te gaan. Volgens bronnen zou de serie waar Hassouni het over heeft in de aankondiging Flikken Rotterdam zijn – waar ze plotseling mee ophield. Destijds zou ze al kenbaar hebben gemaakt dat ze een boek wilde schrijven. Producent Rolf Koot van Flikken Rotterdam geeft aan er niets over kwijt te willen.

Hassouni maakt al sinds haar vijftiende carrière als actrice. Ze maakte indruk in de serie Dunya & Desie en won als eerste Nederlandse actrice een Emmy voor haar rol in Offers. Afgelopen jaar speelde ze nog de hoofdrol in de film Meskina, bedacht door Soundos El Ahmadi.