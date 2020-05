Het sympathieke Tokidoki maakt Japan er niet per se ‘normaler’ op

Tokidoki Beeld NPO 2

Bij het eerste seizoen van Tokidoki constateerde Lips al hoe tegenstrijdig het is dat Paulien Cornelisse het vooroordeel van rare Japanners uit de wereld wil helpen door in haar programma over Japanners vooral eigenaardige Japanse gewoontes te laten zien.

In het tweede seizoen is dat niet anders. In aflevering 1 zag Lips vorige week verlegen Japanners op het bedrijfstoilet eten, omdat ze niet met hun collega’s durven te lunchen. In aflevering 2, Reiwa, ging Cornelisse zondag op zoek naar ‘wa’, harmonie. Aanleiding was het nieuwe tijdperk reiwa, ‘vreugdevolle harmonie’, dat was uitgeroepen vanwege de aanstelling van een nieuwe keizer.

De prettig nieuwsgierige programmamaakster bezocht onder meer een zentuin, waar drommen Japanners proberen in diepe overpeinzingen te verzinken. Cornelisse nam plaats in zo’n zentuin, waar geen plant te bekennen was, alleen aangeharkt grind. Dat vond ze zelf ook maar raar, zei ze tegen de ontwerper. “Het is net een parkeerplaats.” Want Cornelisse combineert haar kennis van de Japanse taal met typisch Hollandse nuchterheid.

In een volgend fragment legde ze boven een zorgvuldig gestructureerd gerecht aan de chef-kok de Nederlandse stamppotcultuur uit. De chef-kok knikte beleefd, maar gruwde ongetwijfeld van zoveel voedselmishandeling.

Cornelisse was kritisch op de Japanse neiging het land en vooral de kust vol beton te storten, maar luisterde desondanks vol interesse naar een bouwvakker die in het weekend naar de kust ging om tetrapods te bestuderen, betonblokken die als golfbreker dienen.

En ze bezocht ook nog een 96-jarige theeceremoniemeester die kamikazepiloot was geweest.

Tokidoki was weer vermakelijk en leerzaam, maar Lips snapt nog steeds weinig van Japan.

