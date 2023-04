Het succes van Super Mario: hij gaat heel voorzichtig met zijn tijd mee

Sinds deze week draait 'Super Mario Bros.’ in de bioscoop. Beeld Universal Pictures

Kun je Super Mario de Mickey Mouse van het videospeldomein noemen? Cultuurprofessor en game-expert René Glas van de Universiteit Utrecht lacht. “Nou, Mario is die muis royaal voorbij. Iedereen kent Disneys Mickey, maar hij heeft inmiddels toch een wat bejaard imago. Nintendo weet zijn mascotte altijd fris te houden. Die gaat heel voorzichtig mee met zijn tijd, zonder écht te veranderen.”

De mollige Italiaanse loodgieter met de karakteristieke rode trui en blauwe overall bestond aanvankelijk uit een handjevol vierkantjes, heette toen – begin jaren tachtig – Jumpman en moest in een speelkast zijn vriendin redden uit de klauwen van een tonnen smijtende gorilla. Donkey Kong werd een hit en Mario, door zijn Japanse ontwerper Shigeru Miyamoto later voorzien van broertje Luigi, een personage dat inmiddels in zeker tweehonderd videogames verscheen. Die zijn, alles bij elkaar opgeteld, een slordige driehonderd miljoen keer verkocht.

De spellen zien er nu iets gelikter uit, maar het concept van Mario is en blijft eigenlijk heel simpel. De vele spin-offs niet meegerekend (hij kan tegenwoordig ook tennissen, golfen en karten): het karakter moet in de fictieve wereld Mushroom Kingdom nog steeds muntjes verzamelen, blokjes kapotstoten voor extra krachten en de draak Bowser verslaan.

Fabrikant van speelkaarten

Volgens Glas beschermt Nintendo (opgericht in 1889 als fabrikant van speelkaarten) zijn Mariofamilie alsof het kroonjuwelen betreft. “Ze zullen nooit te veel afwijken van de basis en er bijvoorbeeld ineens een gewelddadig schietspel van maken.” Tegenstanders schakel je nog altijd hoofdzakelijk uit door op hun hoofdjes te springen. “Alleen prinses Peach werd iets moderner. Voorheen moest je haar redden uit wéér een ander kasteel, nu is ze een stuk zelfstandiger.”

Volgens directeur Hasan Tasdemir van het Nationaal Videogame Museum in Zoetermeer is Mario ook daar geliefd. “Het is de kracht van de eenvoud. Je hebt soms hooguit de introductie van een waterkanon of vuurballen. Herkenbaarheid, daarin zit hem de kracht. Waarom denk je dat Nijntje en Hello Kitty populair blijven? Ook die hebben weinig toeters en bellen nodig.” Dat wil niet zeggen dat Mario een makkelijk spel is, zegt Tasdemir. “Maar met een beetje doorzettingsvermogen haal je het altijd. Het is ontegenzeggelijk een goede game, altijd weer opnieuw. Je moet soms een paar jaar wachten, maar met een nieuwe Mario is er de belofte van kwaliteit.”

Snoepkleuren

En die symmetrische vormgeving met de eeuwige snoepkleuren? Het merendeel van Mario’s concurrenten oogt een stuk geavanceerder. “Wanneer je een realistisch ogend spel maakt, zoals Call of Duty, veroudert dat vaak slecht,” merkt gamerecensent Jurjen Tiersma van maandblad Power Unlimited op. “Na tien jaar ziet het er niet meer uit. De techniek heeft je ingehaald. Mario gaat al dik veertig jaar niet voor realisme en blijft dus tijdloos. Misschien een aardige vergelijking: Sneeuwwitje en de zeven dwergen uit 1937, de eerste Disneybioscoopfilm, ziet er ook nog steeds goed uit.”

Mario is meer dan een spel, ook de posters en poppetjes blijven gewild. In Los Angeles, bij de beroemde Universal Studios, werd onlangs de laatste hand gelegd aan een heuse Super Mariowereld, waar je als bezoeker wordt omringd door de welbekende heggen, paddenstoelen, bewegende blokken en vleesetende planten. En sinds deze week draait er een film over het icoon in de bioscoop.

“Het heeft allemaal iets kinderlijks, maar laten we de mensheid niet overschatten,” zegt Tasdemir. “We zijn simpeler dan we willen toegeven. We worden graag snel en makkelijk vermaakt. Het is net als met patat, iedereen vindt het lekker. Ik heb nog nooit een Mariohater gesproken. Die bestaat gewoon niet.”