Het succes van ‘De slet van 6 vwo’: ‘Hun verhaal moet worden verteld’

De titel zal ongetwijfeld hebben meegeholpen aan het succes. Het is er zo eentje waar de ­gemiddelde ouder ongemakkelijk van wordt, en de puberzoon- of dochter des te nieuwsgieriger.

De slet van 6 vwo is een dramaserie van AvroTros, die eind 2017 voor het eerst op YouTube verscheen, en ruim 600.000 kijkers per aflevering trok. Elk seizoen vertelt een verhaal over een populaire scholiere die maar niet van haar bezoedelde reputatie afkomt. Ze staat te boek als ‘slet’, wordt gechanteerd met naaktfoto’s of heeft een discutabele relatie met een leraar. Vanavond is het vierde seizoen, voor het eerst op televisie.

Een van de geheimen achter het succes is volgens tv-producent Marlies van Amerongen van Stepping Stone Producties het taalgebruik. “We hebben schrijvers gezocht die de popcultuur van tieners kunnen schrijven en spreken. Als ik bijvoorbeeld zou zeggen ‘Dat is heel lit’, kijken jongeren mij aan alsof ik gek ben geworden. ‘Lit’ betekent zoiets als ‘tof’, maar in welke zins­constructie je dat woord precies kunt gebruiken, weet ik als 46-jarige niet.” Ze lacht. “Ik probeer het niet eens.”

Pikante selfies

Stepping Stone maakte eerder de drieluik Mag ik je tieten zien, over de gevaren van pikante selfies die plots op het internet belanden. Het werd de inspiratiebron voor de fictieserie De slet van 6 vwo. “Tijdens de research stuitten we op veel verhalen van jonge meiden die door hun ex-vriendje werden afgeperst,” vertelt Van Amerongen. “Ik voelde: dit is dé reden waarom we tv zijn gaan maken. Hun verhaal moet worden ­verteld. Tegelijkertijd realiseerde ik me dat jongeren zo’n documentairereeks niet kijken. We wilden een serie waarmee ze zich konden identificeren.”

Maar hoe houd je de aandacht vast van 13- tot 19-jarigen die, zoals de tv-producent dat ­uitdrukt, ‘swipen als een tierelier’. De makers begonnen met afleveringen van vijf minuten, die je in de tram, op de wc of in de schoolpauze kunt bekijken en steeds eindigen met een cliffhanger. “Zonder het expliciet te benoemen, hoopten we dat kinderen na afloop dachten: misschien moet ik even nadenken voordat ik mijn borsten in een groepsapp gooi.” Er werd bewust gekozen voor vwo-scholieren in de hoofdrol. “Sexting of #MeToo-achtige praktijken kunnen namelijk iedereen overkomen, óók slimme eindejaars.”

Na drie succesvolle seizoenen kregen de ­makers meer budget van de publieke omroep en konden ze de afleveringen uitbreiden naar een half uur. Het geeft ze ruimte om een precair thema als zelfdoding te belichten. In seizoen vier springt een populaire scholiere van een ­toren. Haar klasgenoot twijfelt aan deze wanhoopsdaad en gaat op onderzoek naar de echte doodsoorzaak.

Meer budget

Van Amerongen zegt geleerd te hebben van 13 Reasons Why, een controversiële Netflixserie waarin een 17-jarige tiener zelfmoord pleegt en cassettebandjes heeft achtergelaten voor de mensen die in haar ogen verantwoordelijk zijn voor haar overlijden. De expliciete scène waarin de hoofdrolspeler haar polsen doorsnijdt – later verwijderde Netflix deze beelden – zou hebben geleid tot copycatgedrag. “Daarom zoomen we bewust niet in op de mogelijke zelfdoding. Wat we wél laten zien, is het verdriet van de ouders en alle vragen waar de omgeving mee achterblijft.”

Van Amerongen denkt dat deze serie zich onderscheidt van andere schoolseries als Brugklas of Spangas vanwege de iets oudere doelgroep en gevoelige thema’s. Ze hoopt dat in de toekomst meer budget vrijkomt voor de ontwikkeling van webseries en video on demand. Nu liggen de grootste budgetten nog bij lineaire televisie. “Het is heel eervol dat De slet van 6 vwo nu ook op televisie verschijnt, maar laten we niet vergeten dat het kijkgedrag van tieners is veranderd. Zij kijken steeds meer video on demand en zitten de hele dag door op YouTube. Laten we daar dan ook meer in investeren.”

De slet van 6 vwo, vanaf 5 juli elke werkdag om 19.50 uur bij AvroTros op NPO 3.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem met 113 Zelfmoordpreventie via chat op www.113.nl of telefoon via 0800-0113 (gratis) of 113 (de gebruikelijke telefoonkosten).