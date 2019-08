Het strijdplan van John de Mol: kopen, kopen, kopen

Lingo, SBS 6. Beeld SBS6

Vraagje van Lips: wat doet John de Mol als hij een splinternieuwe zender begint, eentje die nog geen kijkers heeft? Antwoord: hij koopt de presentatoren van programma’s die de kijkcijferranglijsten aanvoeren. Nog een vraag: wat doet John de Mol als deze presentatoren bar weinig kijkers trekken omdat de nieuwe zender op veel tv-toestellen rond nummer 28 staat ingesteld? Antwoord: hij koopt de naam Tien, zodat wij thuis de zender eerder tegenkomen bij het zappen.

Maar wat doet John de Mol als hij een hoop geslaagde programma’s heeft gemaakt voor RTL 4, maar hunkert naar een etalage voor zijn formatfabriek? Simpel. Dan koopt hij een bestaande zender die wel een verfbeurt kan gebruiken. En wat doet John de Mol als het nieuwe SBS 6 niet meteen uitgroeit tot een familiezender met een miljoenenpubliek? Dan koopt hij de presentatoren van programma’s die de kijkcijferranglijsten aanvoeren.

En wat doet John de Mol als deze presentatoren toch niet zo’n succes zijn? Dan koopt hij gewoon weer nieuwe. En wat doet John de Mol als het maar niet lukt om met vaste programma’s in de vooravond kijkers te trekken die de hele avond blijven terugkomen? Antwoord: hij koopt programma’s als Lingo en Man bijt hond, die in het verleden garant stonden voor een trouw kijkerspubliek.

Maar wat doet het SBS 6 van John de Mol dan als het einde nadert van het Eerste Lingoloze Tijdperk? De twijfels slaan toe: wordt het wel gezellig in de studio zonder Lucille Werner? Wordt bij het grabbelen weer net zo hard geroepen om een groene bal als vijf jaar geleden, toen Lingo voor het laatst te zien was?

Weet je wat, dachten ze bij SBS 6, we laten niets aan het toeval over. Ook het publiek in de studio is vast te koop. Als er vier groene ballen worden getrokken, krijgt iedereen vijftig euro!

Reageren? hanlips@parool.nl