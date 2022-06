Het spiegelpaleis van Westworld blijft ook in seizoen 4 intrigeren én frustreren

Dankzij de onverwoestbare vrouwelijke personages die al vier seizoenen meegaan, is ook het nieuwe seizoen van Westworld weer intrigerend. Beeld John Johnson/HBO

Eén van de meest intrigerende maar ook meest frustrerende series van de laatste jaren moet wel Westworld zijn. De serie begon in 2016 als geüpdate versie van de gelijknamige film uit 1973, die destijds werd geregisseerd door Michael Crichton. De film was gebaseerd op zijn eigen boek over een futuristisch themapark voor volwassenen. In dit nagemaakte Wilde Westen kunnen rijke verveelde bezoekers na betaling van een fikse toegangsprijs hun lusten op alle mogelijke manier botvieren op de als cowboys en prostituees uitgedoste ‘hosts’.

De recentere HBO-serie Westworld werd bedacht en geschreven door Lisa Joy en haar man Jonathan Nolan – de broer van Christopher ‘Inception’ Nolan. In het eerste seizoen bleven ze nog dicht bij het concept van een western themapark, maar nadat in het tweede seizoen de hosts in opstand kwamen en op bloedige wijze wraak namen op firma Delos, de eigenaars van het park, en de gasten die hen jarenlang hadden gekweld, ging de serie in seizoen 3 alle kanten op. Letterlijk, want er werden diverse nieuwe arena’s bezocht, van modern Los Angeles en het oude Japan, tot Europa ten tijde van WOII.

Steeds meer personages hielden er ineens een host-dubbelganger op na, wat het volgen van de serie er niet gemakkelijker op maakte. Je wist nooit zeker naar welke versie van een personage je zat te kijken. En dat elke host na uitschakeling altijd weer op te lappen is maakte de serie minder spannend, er staat immers minder op het spel als een personage nooit echt in levensgevaar is. Kortom: verwarrend en frustrerend.

Onverwoestbare personages

Ondanks alles intrigeert ook het nieuwe, vierde seizoen van Westworld weer, vooral dankzij de onverwoestbare vrouwelijke personages die al vier seizoenen meegaan. Allereerst Dolores (Evan Rachel Wood), die zich in het tweede seizoen ontwikkelde van boerendochter tot nietsontziende wraakengel, maar in seizoen 4 een relatief onopvallend bestaan leidt in New York. Ze schrijft onder de naam Christina scripts voor videogames. Haar baas vindt haar scripts te suikerzoet: ‘Mensen willen meer seks en geweld.’ Dat is een uitgangspunt waar Westworld zelf al seizoenen lang aan voldoet, al is de hoeveelheid naakt intussen flink teruggeschroefd. Christina lijkt geen weet te hebben van haar verleden als host Dolores, maar na een aanval van een stalker gaat ze in dat verleden wroeten.

De andere vaste waarde in Westworld is de cynische Maeve (Thandiwe Newton), ooit hoerenmadam in het pretpark en nu eveneens een niets en niemand ontziende wraakengel. Wanneer haar zelfgekozen isolement wordt verstoord door de komst van handlangers van de in zwart gehulde superschurk William (Ed Harris), zoekt ze contact met Caleb (Aaron Paul). Deze voormalige beroepsmilitair verleent vanaf seizoen 3 zijn diensten aan hosts die in opstand zijn gekomen. In de derde aflevering van het nieuwe seizoen belanden Maeve en Caleb in een jaren 30 versie van het themapark Westworld. De episode is rijk aan verwijzingen naar de westernversie uit seizoen 1. Leuk voor de vaste kijkers.

En dan is er in seizoen 4 nog een bijzondere rol weggelegd voor moordlustige vliegen, die uit de stal van Delos lijken te komen.

Al met al blijft het spiegelpaleis van Westworld boeien, ook voor de kijker die af en toe de draad door de vele verhaallijnen en dubbelgangers compleet kwijt is.