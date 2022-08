Het Skûtsje journaal is als methadon voor de sportverslaafde kijker: ‘Sneek is nog ver’

MAX Skûtsje Journaal. Beeld -

Na weken de Tour de France te hebben gevolgd, inclusief De Avondetappe en de Tour de France Femmes, plus het EK Vrouwenvoetbal is het even afkicken dat de sportzomer min of meer tot stilstand is gekomen. Lips mist zijn dagelijkse shot sportanalyse en vindt die noodzakelijke dosis bij omroep MAX dat het Skûtsje Journaal uitzendt, het dagelijkse verslag van het skûtsjesilen in Friesland. De weidse bergpanorama’s uit de Tour de France zijn hierin ingeruild voor fraaie dronebeelden van de Friese meren.

In zijn enthousiasme laat presentator Bert Haandrikman zijn gasten soms doorslaan. “Eigenlijk is het skûtsjesilen vergelijkbaar met het wereldkampioen voetbal,” stelde een Fries met weinig Friese nuchterheid.

Net als in de Tour de France was er op maandag een rustdag, en dus vroeg Haandrikman aan de deskundigen of dat veel invloed had op de schippers. “Voor de ene schipper wel, voor de andere schipper niet,” antwoordde Eelke Dykstra als een professionele sportanalist.

Ook de schippers zelf analyseerden volleerd de gelopen race, met deskundig gebruik van sportclichés van het kaliber ‘Parijs is nog ver’ – in dit geval Sneek.

Er blijken ook twee Friese tweelingbroers te zijn die op concurrerende skûtsjes varen en een ervan heet zelfs Sytze – de Schippers van de Kameleon zijn nooit ver weg in Friesland.

Lips leerde er meteen weer wat Friese volkswijsheden bij: “Een molenaar is een zeiler met watervrees en een skûtsjeschipper is een molenaar met hoogtevrees.”

En van Age Veldboom, Skûtsjekenner van het Skûtsjemuseum pikte Lips een nuttige skûtsjetip mee: “Als je zeil goed getaand is verrot het nooit meer.”

Het Skûtsje Journaal is ideale methadon om af te kicken van de sportzomer, helaas is vrijdag alweer de laatste race met Sneek als finishplaats. Lips zet zijn kaarten op het skûtsje Lemmer van schipper Visser.

