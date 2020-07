Het schuurde niet, maar Typhoon was een oprechte en sympathieke Zomergast

Zomergasten, NPO 2.

‘Als je goed luistert, hoor je nieuwe dingen.” Het nieuwe seizoen van Zomergasten was nog maar net begonnen of de eerste wijsheden vlogen al over (de extra brede) tafel. Rapper Glenn de Randamie, beter bekend als Typhoon, vertelde met een permanente grote glimlach over ‘chillen met God’, wat hij als tiener in het bos deed, en de nummers die hij er schreef. ‘De boswachter van hiphop,’ bestempelde interviewer Janine Abbring hem terstond. Maar het ging verder dan muziek: in het bos mocht hij zijn wie hij was.

Jezelf zijn, en daarvoor strijden, werd de rode draad van de avond. Het kwam voorbij in muziekdocumentaires over hiphop en over jazzmuzikanten die voorlopers waren in de burgerrechtenbeweging, en in het indrukwekkende I Am Not Your Negro. Abbring sneed het onvermijdelijke onderwerp voorzichtig aan – ze wilde niet naar Typhoons ervaringen met racisme vragen, omdat hij daar in de media al vaak genoeg over had verteld en niemand daar verder mee zou komen. Die waren ook niet nodig, want de rapper vertelde weloverwogen waarom en hoe het gesprek over racisme moet worden gevoerd. Iets wat hem zwaar valt, zei hij later met betraande ogen: “Ik wil dat mijn kinderen worden beoordeeld op hun karakter in plaats van op hun kleur.”

Met een onbedoelde uitsmijter van Typhoon leek de aflevering na twee uur zo goed als rond, maar in het laatste uur kwamen geloof, burn-outs, liefdesverdriet en zelftwijfel nog even voorbij. Te kort om overal heel diep op in te gaan, moet ook Abbring hebben gedacht, die haar vragen soms wat snel achter elkaar op haar gast afvuurde. Die bleef zijn levensinzichten ontspannen delen. “Ik koos opnieuw voor het leven, voor de liefde,” zei Typhoon, inmiddels met uitgeschopte schoenen, over zijn doop. Het schuurde en knetterde allemaal misschien niet, maar het was een oprecht en relevant gesprek met een sympathieke Zomergast.

