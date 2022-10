Het Scheepvaartmuseum brengt ons leven met de zee in beeld, van schoonheid tot afschuw

In de tentoonstelling Mens op zee presenteert Het Scheepvaartmuseum verhalen van zeevarenden, passagiers en eenlingen. Steeds ligt de vernietigende kracht van het water op de loer.

In 1845 stapt Jan Carel Thierry de Bye een Amsterdamse fotostudio binnen omdat hij wil leren fotograferen. Hier maakte hij zijn allereerste zelfportret in een vroege fotografietechniek, de daguerreotypie. Het portret was goed gelukt, vond hij zelf. Met zijn hippe bakkebaarden kijkt De Bye, linkerarm over een stoel, wat dromerig voor zich uit. Een tikje stijf misschien, maar de belichtingstijd van vroege foto’s was nogal lang, waardoor hij een tijd moest stilzitten voor een scherp resultaat.

Ruim een jaar later kwam het portret in bezit van zijn moeder. De zeeman werd tijdens zijn reis getroffen door hoge koorts en overleed op 9 augustus 1846 in Mozambique. De foto staat nu bekend als het oudste fotoportret van een Nederlandse zeeman en is onderdeel van Mens op zee, een tentoonstelling in Het Scheepvaartmuseum.

Schuimvlokje

Een tentoonstelling over de zee, erg origineel klinkt dat niet, zeker in Het Scheepvaartmuseum. Er zijn die afgelopen jaren ook in verschillende andere musea tentoonstellingen over hetzelfde thema georganiseerd. Vaak ging het daarbij vooral over de blik van de kunstenaar. Hoe de zee een kunstenaar hielp bij de zoektocht naar abstractie bijvoorbeeld. Maar Mens op zee wil voornamelijk achtergrondverhalen vertellen aan de hand van foto’s. De tentoonstelling is ingedeeld als een drietrapsraket. We volgen de verhalen van de zeevarenden, daarna staan de passagiers centraal en als laatste volgen we het verhaal van een eenling.

Toch begint de tentoonstelling juist met een aantal foto’s waarin de aandacht volledig gericht is op het water zelf. Mischa Keijser liep met zijn camera richting zee en drukte af op het moment dat zijn voeten nog net geen water raakten. Een prachtige groene golf verschijnt haarscherp onder een blauwe lucht. Elk belletje en schuimvlokje van de branding is vastgelegd.

Dolph Kessler reisde in 2006 en 2011 over de Atlantische Oceaan. Op de foto’s is alle menselijke of dierlijke activiteit buiten beeld gelaten. De Atlantische Oceaan beslaat ongeveer eenvijfde van het aardoppervlak en de gemiddelde diepte is meer dan 3600 meter. Maar op de foto’s van Kessler zien we alleen het wateroppervlak en de lucht erboven. Miljoenen jaren oud en toch op elk moment anders. Op de foto’s van Kessler verschijnt de zee als een overweldigend verschijnsel. Hoewel de foto’s niet bijzonder groot zijn afgedrukt, voelt de bezoeker zich nietig en machteloos tegenover zoveel natuurgeweld. Daarbij appelleert Kessler nadrukkelijk aan het idee van het sublieme, de huiver voor ontzagwekkende natuurkrachten.

Tattoo

Henk Wildschut laat juist de andere kant van het leven op zee zien. De verveling en eentonigheid van het hedendaagse zeemansleven staan hier centraal. Er hoeft niet meer aan trossen gesjord te worden, bijna alles op een modern containerschip is geautomatiseerd.

Wildschuts foto’s laten zien hoe saai het leven aan boord is, maar hij verwerkte er ook subtiele clichés over het zeemansleven in. Een zeeman draagt een blauw-wit gestreept truitje, een ander heeft een anker op zijn bovenarm. Geen tattoo, maar speciaal voor de foto met balpen getekend.

Het zeemansleven in beeld gebracht door Henk Wildschut. Beeld Henk Wildschut

Aisha Zeijpveld haakt ook in op het traditionele idee van de zeeman met haar fotoserie Meisje loos, gebaseerd op het kinderliedje waarin een meisje in travestie aanmonstert op een zeilschip. De tentoonstelling staat uiteraard ook uitgebreid stil bij thema’s als gender, inclusie en migratie op zee. Het buitengaatse leven wordt vaak geassocieerd met vrijheid, maar de sociale structuren aan boord zijn niet anders dan aan land. Stereofoto’s laten contractarbeiders zien die vanuit Java naar Paramaribo werden verscheept. Er liggen stapels registratiekaarten van moslims die onder strikte voorwaarden van het toenmalige Nederlands-Indië een pelgrimstocht naar Mekka mochten maken.

Bootvluchtelingen

Zulke verhalen worden afgewisseld met kleurrijke foto’s van het comfortabele leven van de moderne Libelle-lezeres aan boord van een cruiseschip of het zorgeloze verblijf van eersteklaspassagiers in de jaren dertig. Danko Kielkowski fotografeerde zonder toestemming de ravage in de Costa Concordia nadat het cruiseschip in 2012 was gekapseisd. Een droomwereld maakt plaats voor een nachtmerrie.

Zo laveert de tentoonstelling tussen kunst en geschiedenis, tussen schoonheid en afschuw. Mens op zee is nadrukkelijk een fototentoonstelling, maar af en toe komen ook andere media aan de orde. Dat voegt niet altijd iets toe. Onbegrijpelijk bijvoorbeeld waarom een serie spuuglelijke schilderijen van Aat Veldhoen over bootvluchtelingen is opgenomen.

Mens op zee eindigt wel weer mooi, met de blik van een solozeiler. Herman Jansen was de eerste Nederlander die in zijn eentje rond de wereld voer. Tussen 1972 en 1975 zeilde hij in een kajuitjachtje van negen meter de wereldzeeën over. Een videoinstallatie laat beelden van zijn reis zien, terwijl Jansen mijmert over zijn afgezonderde bestaan en zijn nieuwe blik op de wereld: “Er vertoont zich geen enkel obstakel en rond de boot ontvouwt zich het grootste blikveld dat op twee meter boven de aarde mogelijk is.” De weidse uitgestrektheid suggereert een immense vrijheid, waarmee Jansen echter niets kan beginnen. Hij kan er alleen maar naar kijken, de suggestie van vrijheid ervaren.

Mens op zee: t/m 28 mei 2023 in het Scheepvaartmuseum, Kattenburgerplein 1.