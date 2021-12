Het regeerakkoord werd zo zoet mogelijk opgediend

Sven Kockelmann vroeg zich bij Op1 af welke partij de grootste meloen had moeten slikken. Beeld WNL

Halverwege zijn Op1-interview met de partijleiders die hun nieuwe kabinet kwamen presenteren, haalde Sven Kockelmann opeens een meloen uit zijn tas. Verrassing! Verwijzend naar een gevleugelde uitdrukking van Gert-Jan Segers wilde hij weten wie bij de coalitiebesprekingen de grootste meloen had moeten slikken.

Leuk geprobeerd, maar daar wilden Mark Rutte, Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra en Segers natuurlijk geen antwoord op geven. De meloen werd weggelachen. Het begon er al mee dat deze meloen niet veel groter was dan een appel. Segers: “Dat is een kleine meloen, hoor!”

Het moest allemaal wel een beetje gezellig blijven. Binnen de herenigde coalitie zat de sfeer er net weer lekker in. D66-onderhandelaar Rob Jetten was zelfs gaan hardlopen met VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans om alle plooien glad te strijken, vertelde hij bij HLF8 aan Johnny de Mol.

Frisdrank duurder

Zo kozen alle programma’s rond de presentatie van het regeerakkoord de invalshoek die hun kijkerspubliek het meeste zou aanspreken. RTL Nieuws onderstreepte dat de kinderopvang bijna gratis wordt en zoomde in op de kerstboom in de Tweede Kamer. Zo lang had de formatie dus geduurd, na de verkiezingen in maart.

Volgens Nieuwsuur wordt er met miljarden gestrooid. “Het is een akkoord waar alleen het zoet in staat,” zei politiek duider Arjan Noorlander. “Het zuur wordt bij het nieuwe kabinet gelegd.”

Ook het Jeugdjournaal kent zijn pappenheimers en had zich afgevraagd waar de belangstelling van de kijkbuiskinderen als eerste naar uitgaat. De juf krijgt meer geld, zei NOS-verslaggever Ardy Stemerding. “Zodat meer mensen zin krijgen om voor de klas te staan en het lerarentekort kleiner wordt.”

En er komt een suikertaks. Frisdrank wordt duurder. “Snoep misschien ook.” Ja, dáár had hij de aandacht te pakken van de kijkertjes thuis. Geen zoet voor de kinderen dus. Dan maar een meloen?

