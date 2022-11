Het programma zonder ook maar een spoortje WK schaamte

'De Oranjewinter' op SBS6. Beeld SBS6

Je kan het WK natuurlijk volgen bij de NOS, die in zijn voor- en nabeschouwen regelmatig aandacht besteedt aan de andere kant van Qatar, het land waar ze bij het zien van een regenboog zeven kleuren stront schijten – excusez le mot.

Maar wie helemaal geen behoefte heeft aan die kritische blik kan overschakelen naar SBS6 waar Johan Derksen en Wilfred Genee elke avond De Oranjewinter presenteren. Daar is elk spoor van WK schaamte onder een Perzisch tapijt geveegd en is de studio opgeleukt met een kameel.

Zelfs Marcel van Roosmalen heeft zich laten overhalen om in een nepwoestijn een column uit te spreken onder het best geestige motto ‘Roepende in de woestijn.’ Dat hij luid verkondigt dat hij helemaal geen zin heeft in dit WK en alleen maar columns voorleest voor Talpageld deert niemand in de studio, als er maar gelachen kan worden.

Woensdagavond hadden de presentatoren om vage redenen alle drie een rare kersttrui aan. Het eerste half uur werd er vooral voor de zoveelste avond op rij nagepraat over het grensoverschrijdend gedrag van Matthijs van Nieuwkerk.

Lips vroeg zich af of ze het nog over het WK voetbal zouden gaan hebben. Bram Bakker mocht zijn zegje doen over zijn nieuwe boek Oud zeer waarna René van der Gijp ineens begon over gestoomde poesjes, iets waar hij uiteraard zelf keihard om moest lachen.

Qatar kwam pas aan de beurt toen er werd overgeschakeld naar Doha waar correspondente Noa (‘Noa in Doha’, begrijpt u) berichtte over de One Love-armband waarop Derksen reageerde dat dit ‘niemand een flikker interesseert’.

Toen er een eindeloos reclameblokje kwam schakelde Lips toch maar weer over naar de NOS waar Herman Brusselmans wél de juiste balans tussen banaliteit en droge humor wist te vinden.

Meer tv-recensies? Lees alle afleveringen van Han Lips in ons archief. Lees ook de wekelijkse rubriek Sterrenstof, waarin we de mediaweek doornemen. Reageren? hanlips@parool.nl.