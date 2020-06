Het pretentieloze Miljuschka kookt is onweerstaanbaar

Miljuschka Witzenhausen. Beeld ANP Kippa

Op papier lijkt het een perfect recept voor tuttigheid: een dagelijks kookprogramma op RTL4, waarin simpele gerechten worden bereid die iedereen thuis ook kan maken. Toch heeft Miljuschka kookt, dat elke werkdag om half zes wordt uitgezonden, iets onweerstaanbaars.

Dat is in de eerste plaats te danken aan presentatrice annex tv-kok Miljuschka Witzenhausen. Haar toon is opgewekt en mild-ironisch, met een afgepaste dosis humor om het programma van het benodigde pit te voorzien. “We voegen het gouden trio toe. Dat klink heel spannend, maar het is ui, wortel en bleekselderij.” Of: “We gaan vandaag een steak bakken, maar we gaan geen steekje laten vallen.” Oké, het zijn geen grappen waar je Carré mee plat krijgt, maar toch net leuk genoeg om een kook­programma mee te kruiden.

Witzenhausen, steevast gekleed in fleurige jurken, ­presenteert vanuit een keuken die vol staat met houten kratten gevuld met citroenen, uitbundige basilicumplantjes en een jaloersmakende verzameling kookgerei. De belichting is perzikzacht en op de achtergrond kabbelt zachtjes een Spaans gitaartje, of een jaren negentig loungedeuntje. Koken moet een feestje zijn, lichtverteerbaarheid is het credo.

De recepten zijn niet heel bijzonder – spaghetti bolog­nese, pompoensoep, zoeteaardappelcurry, dat genre – maar het enthousiasme waarmee Witzenhausen praat over een teentje knoflook of een scheutje karnemelk maakt dat ruimschoots goed.

Miljuschka kookt is ambachtelijk gemaakte en volstrekt pretentieloze televisie, met een presentatrice die geniet van haar werk. Ze zal er de Zilveren Nipkowschijf niet mee winnen, maar Witzenhausen lijkt sowieso gelukkiger te worden van perfect gebakken bananenbrood.

