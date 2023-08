Het praalgraf van de ‘slager van Atjeh’ heeft ook wel wat weg van een mausoleum van een dictator

Het praalgraf van Joannes van Heutsz op begraafplaats De Nieuwe Ooster herinnert nu vooral aan een donkere bladzijde uit de geschiedenis. Beeld Koosje Koolbergen

De Pacificator van Atjeh werd hij ooit genoemd. Joannes van Heutsz (1851-1924) was de generaal die Atjeh, een gebied in het noordwesten van Sumatra, wist in te lijven bij Nederlands-Indië. Hij had meer bijnamen. De IJzervreter bijvoorbeeld, maar ook: de Slager van Atjeh. De dertig jaar durende verovering van Atjeh kostte het leven aan zeker 60.000 ‘inlanders’, onder wie veel vrouwen en kinderen.

Tegenwoordig geldt Van Heutsz – zijn credo was ‘Hard toeslaan, zonder wankelmoedigheid’ – als zo ongeveer de allerfoutste Nederlander uit de koloniale geschiedenis. Daar werd in de jaren twintig van de vorige eeuw anders over gedacht. Nadat Van Heutz in 1924 in het Zwitserse Montreux was overleden, zamelde in Nederland een comité geld in voor een praalgraf in Amsterdam.

Er kwam zo veel geld binnen dat er behalve het graf ook nog een ander eerbetoon in Amsterdam van kon worden bekostigd: het in 1935 verrezen Van Heutszmonument aan het Olympiaplein (sinds 2004 het Monument Indië-Nederland). De herbegrafenis van Van Heutsz in 1927 op begraafplaats De Nieuwe Ooster was een officiële staatsbegrafenis, die duizenden mensen op de been bracht. Alleen in communistische kringen klonk gemor.

Typische jarentwintigtypografie

Het grafmonument op De Nieuwe Ooster werd ontworpen door de beeldhouwer Bon Ingen-Housz en architect Dirk Roosenburg. Een graf ‘van eenvoudig karakter’ stond het organiserend comité voor ogen. Het pakte anders uit. Het vooral in graniet uitgevoerde grafmonument is een flink bouwwerk, waarin neoclassisme en art deco samenkomen. Met een beetje fantasie heeft het ook wel wat weg van een mausoleum van een dictator.

Aan de voorzijde staan twee dodenwachters aan weerszijden van de toegangsdeur naar de grafkelder, waar zich behalve het stoffelijke overschot van Van Heutsz ook een urn met daarin de as van zijn echtgenote bevindt. Boven die deur staat in typische jarentwintigtypografie zijn naam. Op de achterkant van het monument staan zijn militaire rangen en onderscheidingen vermeld.

De hedendaagse bezoeker van De Nieuwe Ooster krijgt er via een tekstbordje de nodige informatie bij. De als eerbetoon ontworpen graftombe herinnert nu vooral aan een donkere bladzijde uit de geschiedenis, staat er. Ook valt te lezen dat het graf, dat een rijksmonument is, nog helemaal niet zo lang geleden van plaats is veranderd.

Oorspronkelijk lag het graf van Van Heutsz meteen achter de aula van De Nieuwe Ooster. In 2003 werd het verwijderd, waarna het in 2008 een nieuwe plek verder weg op de begraafplaats kreeg. ‘Zo werd de hoofdas van het gedenkpark in oude glorie herstelt’ (sic), meldt het tekstbordje.