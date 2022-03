Het Philharmonisch Orkest zet aankomend seizoen stevig in op ‘het Viotti-effect’

Lorenzo Viotti, chef-dirigent van het Nederlands Philharmonisch Orkest. Beeld Melle Meivogel

Lorenzo Viotti staat het komende seizoen acht keer in het Concertgebouw. Op het programma staan onder meer de Symfonie nr. 1 van Mahler, Gloria van Poulenc (met het koor van De Nationale Opera) en een feestconcert met zijn zingende zus Marina Viotti. Dat laatste gaat van Piaf naar Puccini. Ook te horen: de Tweede symfonie van Rachmaninof en de Vierde van Szymanowski.

Viotti wordt ‘op handen gedragen’ door de musici van het orkest, zei artistiek leider van het NedPhO, Willem de Bordes, dinsdag bij de perspresentatie van de nieuwe plannen. “Hij is internationaal zeer gewild.”

Met het orkest gaat Viotti volgend jaar naar Parijs, Wenen, Hamburg (de Elbphilharmonie) en München.

Tragedie van deze tijd

Het NedPhO heeft met Viotti een chef die de belangstelling voor klassieke muziek bij een jonger publiek zal aanwakkeren. Rob Streevelaar, directeur van het NedPhO: “De tragedie van onze tijd is dat het jongere publiek zich er een beetje van heeft afgekeerd. Lorenzo vertegenwoordigt de klank van onze tijd en je merkt dat dat effect heeft. Hij spreekt veel jongeren aan. Dat zie je in La Scala, in Rome en in München, waar hij ook dirigeert.”

Streevelaar vervolgt: “Mijn droom is dat een jong publiek betoverd raakt door wat ze horen en niet alleen door de looks van de dirigent. En als je jonge mensen eenmaal binnen hebt, weet je één ding in elk geval heel zeker: aan het product ligt het niet.”

De verwachtingen zijn hoog van wat nu al ‘het Viotti-effect’ wordt genoemd. “Lorenzo is een van hen, een van de jongeren, en dat voelen ze.”

De angst dat Viotti het orkest snel zal verlaten, leeft bij Streevelaar niet. “In Wenen en La Scala staan ze minder open voor zijn wilde ideeën. En bij De Nationale Opera kan hij maanden aan één stuk slijpen, terwijl hij het in repertoiretheaters met een of twee repetities moet doen. Hij past bij ons orkest.”