Het Parool wint vakprijs voor beste reportage van het jaar

Mr. Kaor Yamamoto Beeld Rinus van Hall

De prijs werd donderdagavond uitgereikt in het DeLaMar Theater tijdens de 22ste editie van de Mercurs, de vakprijzen in de tijdschriften- en mediabranche. Boon nam de prijs in ontvangst van Vivienne van den Assem, die de avond presenteerde.

Mercur reportage van het jaar is voor PS van de Week @parool #mercurs2019 pic.twitter.com/0nD00hErSj — Hilmar Mulder (@HilmarMulder) 12 december 2019

Het verhaal was een van de best gelezen stukken van Het Parool in 2018. Boon reisde naar Japan om de mysterieuze afzender van de brieven te vinden en kwam in een bloedstollend verhaal terecht. “Ik denk dat mensen verrast zijn omdat het geen standaard verhaal is voor de krant,” liet Boon vorige maand weten.