Het Parool genomineerd voor prijs World’s Best Designed Newspaper

Het Parool maakt kans in de categorie Best of Print News Design. Beeld -

Een 21-koppige jury beoordeelde dit jaar meer dan 5000 inzendingen en daarvan zijn zeven finalisten overgebleven. Het Parool maakt kans in de categorie Best of Print News Design, samen met de Volkskrant, Die Zeit en The New York Times.

Volgens de jury is Het Parool ‘ongelooflijk gedisciplineerd in het gebruik van lettertypen en toont een grote beheersing van het raster.’ Opvallend is volgens de jury ook ‘het voortreffelijke gebruik van portretten voor columnisten, zowel geïllustreerd als met foto’s, met een consistente esthetiek.’

Over een van de door Het Parool ingezonden pagina’s zegt de jury dat deze ‘de diversiteit van onderwerpen en auteurs benadrukt en het publiek weerspiegelt dat ze hoopt te bereiken.’ Ook beschrijft de jury het gebruik van infographics als ‘eenvoudig maar passend bij het algemene ontwerp.’ Die verschillende elementen bij elkaar dragen bij aan de leeservaring van de krant.

Storytelling

Hoofdredacteur Kamilla Leupen noemt de nominatie ‘geweldig nieuws’. “Het Parool is zeker niet de grootste krant van Nederland, maar toch staan we weer in het rijtje mooiste kranten van de wereld. Ik ben heel trots dat wij ons niveau weten vast te houden en onszelf elke keer weer een beetje opnieuw uitvinden, verbeteren. En dat moet ook, want een krant is nooit af.”

Die trots wordt gedeeld door artdirector John Koning. “De juryleden beoordelen de inzendingen op storytelling: de vormgeving moet echt in dienst staan van het verhaal. Daarom vind ik de nominatie heel waardevol, want die betekent veel meer dan dat een pagina ‘er leuk uitziet’. Wij willen de lezer bedienen en ze met onze vormgeving helemaal het verhaal intrekken. De jury heeft oog voor die leeservaring.”

Koning is vol lof over zijn team. “We hebben een paar jaar geleden wel eens mensen van The Washington Post over de vloer gehad. Die stonden versteld van hoe klein ons team is: bij hen lopen ruim 65 vormgevers rond. Bij ons is dat zo goed als de hele Paroolredactie. Dat maakt zo’n nominatie naast heel grote kranten extra bijzonder.”

De winnaar wordt 28 maart bekendgemaakt.