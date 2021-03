Het overkwam die arme Dreetje en Wopke ook allemaal maar

Nieuwsuur, NPO 2.

Lips voelde dat het nieuws van de dag de breuk was tussen André Hazes junior en Monique. Hij hoopte bij RTL Boulevard wijzer te worden over het (zoveelste) einde van hun relatie, een paar maanden nadat hij haar met veel toeters en bellen ten huwelijk had gevraagd en amper drie weken nadat hij publiekelijk had uitgeweid over hun gezamenlijke ­toekomst. De Boulevardredactie had er de hele dag over rondgebeld, maar was geen steek wijzer geworden.

Verder dan de suggestie dat er een andere vrouw in het spel was, kwamen ze niet. Godzijdank postte Monique nog tijdens de uitzending op Instagram dat Hazes junior het huwelijk had afge­blazen. Alle reden om woedend te zijn, vond Lips, maar Monique was vol mededogen – alsof het die arme jongen allemaal maar overkwam.

Later op de avond zag Lips het demasqué van Wopke Hoekstra. Hij was niet de eerste lijsttrekker die nat ging bij Nieuwsuur. De CDA-leider had nog het lef te verschijnen, waar Wilders en Denklijsttrekker Farid Azarkan met slappe smoesjes de confrontatie vermeden.

In het RTL-debat kreeg Hoekstra een zweetsnor van een horeca-echtpaar dat klaagde over de corona-ellende. Nu kreeg hij de wind van voren over de plannen de WW en ook landbouwgrond te beperken. En uiteraard kreeg hij zijn schaatsavontuur met Sven Kramer ingepeperd. Om het af te maken bracht Jeroen Wollaars onder de aandacht dat enkele backbenchers aan het sputteren zijn geslagen, en dat spindoctor Jack de Vries de CDA-campagne heeft afgekraakt. Tegen al dat verbale geweld had Hoekstra bar weinig in te brengen.

Het overkomt hem ook allemaal maar, bedacht Lips. Hij moest wel inspringen toen Hugo de Jonge het voor gezien hield. Het was een beetje als Dreetje, die kon er ook niks aan doen.

