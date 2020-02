Het ordinaire Temptation Island is ingehaald door de tijdgeest

Temptation Island Beeld RTL 5

Ergens in dit stukje over Temptation Island gaat het woord ‘paradigmaverschuiving’ vallen. Dat soort hoogdravende termen bewaart Lips normaal voor onheilspellende uitzendingen van Tegenlicht of Zembla, maar sinds het genre reality-tv onder het #MeToo-vergrootglas ligt, mag ook hier in de meest serieuze bewoordingen over worden geschreven.

Tot kort geleden werden programma’s als Temptation Island nog geschaard onder de noemer ‘guilty pleasure’. Dat gaf kijkers een alibi om zich te vergapen aan door anabolen en siliconen opgepompte jongens en meisjes afkomstig uit de lagere klassen, die straalbezopen met elkaar naar bed, dan wel op de vuist gaan. Lachen.

Alles veranderde toen eind vorig jaar in De Villa twee meisjes aangerand werden. Opeens was de lol er af, ook voor RTL-baas Peter van der Vorst, die alle zuipshows van de buis haalde omdat hij ‘het vertrouwen in het genre ­wilde terugwinnen’.

Dat is kennelijk gebeurd, en dus begonnen vier koppels gisteren vol goede moed aan de ‘ultieme relatietest’. Gianni vond zijn vriendin Melissa ‘gewoon een lekker ding’, maar ‘haar extreem jaloerse gedrag’ zat hen in de weg. “Ik denk dat Temptation Island ons kan helpen,” aldus Gianni, die even later lachend vertelde dat hij geregeld in bordelen rondhangt.

Hoewel het een mooi seizoen belooft te worden, merkte Lips dat hij met andere ogen keek dan voorheen. Waar hij vroeger onbeschaamd genoot van het ordinaire geslemp en geslet, vroeg Lips zich nu af of die lui niet tegen zichzelf in bescherming moesten worden genomen. En of het moedwillig verpesten van een relatie wel zo leuk is. En hoe vrijwillig die ‘verleiders’ hun taak eigenlijk uitvoeren.

Het programma had zijn onschuld verloren. Ingehaald door de tijdgeest. Een paradigmaverschuiving!

Reageren? hanlips@parool.nl.