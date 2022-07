Het oordeel van de niet-kunstkenner: ‘rebellencollectief’ Pynarello is publieksfavoriet bij de WijkJury Muziek

Milk it Punk, Pynarello. Beeld Melle Meivogel

De WijkJury is een initiatief van de Female Economy om nieuwe groepen wijkbewoners naar het theater te krijgen en om naast de voorstellingen in gesprek te gaan met elkaar en met de makers. Inmiddels is er een WijkJury in meerdere steden en zijn er zelfs verschillende edities. Utrecht en Purmerend richten zich op een jong publiek en Alban Wesly (54) laat Amsterdamse inwoners kennismaken met muziek.

Wesly stond met zijn kwintet Calefax op het podium in Utrecht bij de theatrale voorstelling Val van Boukje Schweigman, toen hij in aanraking kwam met de WijkJury. “Een waanzinnig diverse groep met frisse vragen. Duidelijk een groep niet-ingevoerde, gewone mensen, maar die theater aan het ontdekken waren.”

“Doen jullie dit ook voor muziek?” vroeg hij. Nee, was het antwoord, maar als je het zo’n leuk idee vindt, waarom doe je het zelf dan niet? Zo geschiedde. Hij vond in fluitist en componist Ned McGowan een partner. Het Muziekgebouw aan ’t IJ werd hun thuisbasis. Vanwege de programmering, van klassiek tot heel modern. Maar ook omdat de zalen voor sommige producties te groot zijn en er zo nog stoelen vrij zijn voor de jury.

Chemisch proces

De dertienkoppige WijkJury bezocht zes klassieke concerten. Meerdere keren verraste de diverse groep Wesly, zoals bij het optreden van het Van Baerle Trio: drie muzikanten met een lessenaar die geen woord tegen het publiek zeiden. “Ik dacht: dit wordt een beetje te abstract. Maar ik was geroerd en gerustgesteld dat de groep de kwaliteit van de muziek en de concentratie ook zo kon waarderen. Ze waren superenthousiast.”

Bij de keuze voor een favoriet gingen de meeste handen de lucht in bij Milk it Punk van Pynarello, in eigen woorden ‘een rebellencollectief gesneden uit flexibel schuimrubber’. Het was het eerste concert dat de WijkJury bezocht. Wesly: “Het was indrukwekkend dat Pynarello helemaal uit het hoofd speelt, heel gevarieerd is in presentatie, maar ook in programmering.”

Pynarello zoekt in zijn werk altijd naar verbinding. Onder elkaar, maar ook met het publiek. Artistiek leider en oprichter Lonneke van Straalen: “Een concertavond is een gezamenlijke beleving. Bijna een soort chemisch proces. Ik heb het idee dat de WijkJury gevoeld heeft dat wij ze hebben omarmd en op reis hebben meegenomen.”

Sneeuwbaleffect

Wesly is zeer te spreken over het idee van de WijkJury. Hij ziet het als een fantastische manier om nieuw publiek binnen te krijgen. “Een seizoen lang met dertien mensen uit verschillende wijken van de stad een team bouwen. Het levert zoveel diepgang op. Ik denk dat er daarom ook veel hechtere verbindingen ontstaan dan wanneer je iemand een keer naar een concert naar binnen sleurt vanwege een actie.”

Van Straalen sluit zich hierbij aan: “Je hebt ruimte en de tijd om met elkaar in gesprek te gaan. Ik denk dat juist de kleinschaligheid, intimiteit en persoonlijke aandacht heel goed werken.” Ze hoopt dan ook dat dit initiatief een sneeuwbaleffect op gang brengt. “Dat mensen naar onze, maar ook in het algemeen, naar concerten blijven gaan en anderen meenemen en enthousiasmeren.”

Voor de editie die in september begint, is nog plek. Een grote kans, aldus Wesly: “Je kunt naar tien à twaalf concerten, je bouwt een netwerk op en je krijgt een kijkje achter de schermen. Meld jezelf vooral aan.”

Aanmelden: stuur een mail naar alban@wesly.eu en vertel daarin kort iets over jezelf, waarom je mee wilt doen en in welke wijk je woont.