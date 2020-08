Het onthutsende The Kingmaker is een waarschuwing die gehoord en gezien moet worden

Acht jaar geleden baarde documentairemaakster Lauren Greenfield opzien met The Queen of Versailles, waarin ze de schaamteloze pronkzucht van een Amerikaanse vastgoedmagnaat en diens ambitieuze trophy wife openbaarde. Het was een adembenemend schouwspel: grappig, fascinerend en weerzinwekkend. Met The Kingmaker roept Greenfield opnieuw tegenstrijdige gevoelens op, maar Imelda Marcos heeft te veel op haar kerfstok voor een lichtvoetige benadering.

Daar denkt de weduwe van de Filipijnse dictator Ferdinand Marcos zelf anders over. Ze doet haar imago als inhalig en spilziek opperloeder met drieduizend paar schoenen af met een ingestudeerd grapje: “Er liggen geen lijken in Imelda’s kast, alleen prachtige schoenen.”

De misplaatste zelfspot verhult niet dat ze met haar man een geschatte 5 tot 10 miljard dollar aan de staatskas onttrok om in excessieve weelde en luxe te kunnen baden, terwijl het armlastige Filipijnse volk onder de knoet werd gehouden.

Greenfield opent haar filmportret met een uitvoerige schets van Imelda’s huidige leven als zelfbenoemde Moeder van alle Filipijnen. Ondersteund door een entourage van bedienden en verzorgers rijdt ze langs haar oude liefdadigheidsinstellingen, waarbij ze voortdurend knisperverse bankbiljetten aan zieke of ondervoede kinderen uitdeelt. In haar appartement hangen topstukken van Picasso, Monet en Michelangelo in gouden pronklijsten naast grotere kitschportretten van Marcos en ­Imelda.

Moeder kijkt met trots terug op haar verleden als internationale glamourqueen annex superdiplomate (“Ik gaf Mao een hand en vijf minuten later was de Koude Oorlog opgelost!”), maar ze loopt over van zelfmedelijden. Daar komt ze bij Greenfield niet mee weg: halverwege de film breekt de ongekend bittere en bloedige ­Filipijnse geschiedenis door de zorgvuldig gecultiveerde façade. De ­opkomst van de huidige president Duterte en de politieke ambities van Imelda’s zoon Bongbong Marcos ­maken de ontmaskering vervolgens compleet.

Het is bijna overbodig te vermelden dat er in de onthutsende schets van internationale vastgoedzwendel, kleptocratie, klatergoud en nepotisme een partyfoto met Donald Trump opduikt. Imelda benoemt het belang van het imago in hun wereld: “Perceptie is echt, de waarheid is dat niet.”

The Kingmaker is een waarschuwing die gehoord en gezien moet worden.