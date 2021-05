Het ongelofelijke verhaal van de SS’er die 29 jaar verstopt zat op de zolder van zijn ouders

Andere Tijden: De onzichtbare man. Beeld -

De term stand-uphistory bestond al. Die bedacht Diederik van Vleuten voor zijn theatervoorstellingen over de Eerste Wereldoorlog en het koloniale verleden van zijn oudoom. Maar op tv werkt het ook, bleek toen hij het ongelofelijke verhaal vertelde van Jacques Philippa. Om de doodstraf te ontlopen zat deze SS’er 29 jaar ondergedoken bij zijn ouders op zolder.

Die zolder was eigenlijk nog te ruim nagebouwd als decor. Op foto’s bleek wel hoe krap en beklemmend het bestaan van Jacques Philippa werd na 1945. En voor wie dat toen nog niet duidelijk was, deed Van Vleuten nog even voor hoe ‘de onzichtbare man’ roerloos op bed de tijd moest uitzingen als er beneden bezoek kwam.

Bijna een uur lang vertelde en vertelde en vertelde Van Vleuten, afgewisseld met de herinneringen van een inmiddels 86 jaar oud nichtje van Philippa. In een typische Andere Tijden-reportage vertelde zij dat ze van opa en oma maar tot de derde trede van de trap mocht komen. Later bleek dat het kerstdiner van 1961 was gekookt door de onderduiker.

Naar de tandarts kon hij natuurlijk niet, dus zijn vader moest eens een rotte kies trekken met een tang. Behalve de televisie waar hij soms als de gordijnen potdicht waren kon meekijken, was het dakraam zijn enige venster op de wereld.

Na de oorlog was hij bij verstek ter dood veroordeeld. Daar had hij het ook wel naar gemaakt. Philippa was verantwoordelijk voor de bloedploeg Norg die met minstens even beklemmende wreedheid jacht maakte op Joden, onderduikers en verzetsmensen.

Er viel kortom weinig te lachen bij de stand-uphistory. Ja, toen Van Vleuten zich inbeeldde hoe de ouders van Philippa hem in 1969 naar het televisietoestel riepen. “Jacques, kom je naar beneden? De eerste mens is op de maan!”

