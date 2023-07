Het ongekende filmsucces van Barbie en Oppenheimer, juist in de zomer: ‘Dit is nooit eerder gebeurd’

Corona deelde de bioscoopsector een kopstoot uit, maar voor Barbie en Oppenheimer verruilen we weer massaal de thuissofa voor het grote witte doek. Een film over de beroemde meisjespop en een over de uitvinder van de atoombom; waarom zijn ze zo succesvol en waarom verschijnen veel blockbusters uitgerekend in de zomer?

Wat moeten we toch met die zojuist ingeleverde haaienfilm? Bobo’s van studio Universal krijgen hoofdpijn van Jaws. Het is 1975, regisseur Steven Spielberg (later goed voor kaskraker na kaskraker als E.T. en Jurassic Park) is nog een groentje en de opnames verliepen desastreus.

Het mechanische dier was constant defect, dus uitgerekend dé ster van de film verscheen nauwelijks in beeld. Laat uitgerekend dat laatste de toverformule blijken. De kracht van suggestie (we zien meer vin dan kauwende kaken) zorgt ervoor dat een testpubliek zwetend op het puntje van de stoel zit.

Als iedereen zonder nagels de zaal verlaat, ruiken de producenten een monsterhit en besluiten ze een gewaagde gok te nemen: maak met een campagne van epische proporties iedereen bang (‘Na het zien van deze film ga je nooit meer de zee in!’) en breng hem midden in de zomer zonder veel concurrerende titels uit. Spielbergs project kostte 9 miljoen dollar en bracht uiteindelijk wereldwijd 470 miljoen dollar in het laatje.

Zomer

Het succes van Jaws schudde de Amerikaanse filmindustrie wakker. De zomer werd voortaan het seizoen voor luchtig en in goed gekoelde bioscoopzalen vertoond spektakel dat met veel bombarie in de markt werd gezet. De zogenoemde blockbuster (ironisch genoeg vernoemd naar een in de oorlog door J. Robert Oppenheimer ontworpen bom die complete huizenblokken kon wegblazen) kostte een berg, maar leverde ongekend veel op. Honderden voorbeelden volgden, denk daarbij aan krakers als Ghostbusters, Raiders of the lost ark, Speed, The Matrix en Top Gun: Maverick.

Maar je filmpareltjes lanceren terwijl we in groten getale op het strand liggen te bakken; is dat geen paradox? “Het is een typisch Hollandse gedachte,” zegt Koen de Groot van Filmdistributeurs Nederland. “En die is: buiten is het prachtig, dús je mag niet binnen zitten. In de VS hoor je dat veel minder. Daar is de filmcultuur ook veel groter. Het succes van een film is er minder afhankelijk van het weer.” De Groot legt uit dat Nederlanders van oudsher vooral in de kerstvakantie naar de bioscoop gaan, al is ook hier de zomer in trek.

De set van Jaws. Beeld Corbis via Getty Images

Amerikaanse blockbusters werden in Nederland soms op een later moment uitgebracht. “Maar dat was in de analoge periode. Sinds het digitale tijdperk gaan films vaker in verschillende landen gelijktijdig in première. Onder meer om piraterij tegen te gaan.” En tegenwoordig geldt ook dat we via het internet alle hype uit Hollywood hier even makkelijk meekrijgen. Dan moet je niet achter willen lopen. “Dus wordt ook de marketing vaak op elkaar afgestemd.”

Feit is wel: Jaws was al een gok en groots in de zomer uitpakken blíjft een gok. Er gaat zoveel geld mee gemoeid – tegen een film met een productiebudget van 200 miljoen dollar wordt gerust nog eens 100 miljoen gesmeten voor marketingdoeleinden – dat het niet meer mag mislukken. Een titel die flopt, kan de strop betekenen voor de betreffende maatschappij.

De piratenfilm Cutthroat island uit 1995 met Geena Davis kostte 98 miljoen en bracht er slechts 10 op, waardoor Carolco Pictures (die van Terminator 2 en Paul Verhoevens Total recall) kopje onder ging. In Nederland gebeurde in 2018 ongeveer hetzelfde met het historische epos Redbad met Gijs Naber.

Barbenheimer

Ook 2023 kent zijn flops. Disney zette hoog in met Indiana Jones and the dial of destiny, maar vooral jongeren die voor ‘Indy’ geen nostalgische gevoelens koesteren, laten de film links liggen. Ook The little mermaid en de zevende Mission: Impossible zijn (nog) niet de gedroomde hits waarop werd gehoopt.

Waar we wél en masse voor in de rij staan: een drie uur durend, zwaarmoedig drama over de door gewetenswroeging geplaagde natuurkundige Oppenheimer, die in 1945 de atoombom uitvond. En nóg beter scoort het satirische, in honderd tinten roze badende Barbie met Margot Robbie als ’s werelds bekendste stuk plastic. Zelfs enkele arthouse-theaters zwichtten voor deze commerciële komedie en ruimden er een zaal voor in.

Barbie en Oppenheimer, een bijzonder duo. Beeld AP

De verschillen kunnen niet groter zijn. Al zou je kunnen zeggen dat ze allebei personages bevatten die in een existentiële crisis verkeren (ook Barbie, die na plotselinge gedachten over de dood naar de ‘echte wereld’ trekt om haar depressie te bezweren).

Wereldwijd worden records verpulverd, ook in Nederland. Bioscoopketen Pathé draaide dankzij deze films (die gelijktijdig in première gingen) naar eigen zeggen de beste week (sinds donderdag 20 juli) ooit. In totaal kochten tot afgelopen donderdag al 540.000 mensen een bioscoopkaartje. Barbie vaart daarbij deels op de beroemde merknaam en een uitgekiende campagne die al maanden geleden startte, het meer voor cinefielen geschikte Oppenheimer veelal op de regisseur. Als de naam Christopher Nolan (Inception, Interstellar, The Dark Knight) op de poster prijkt, is het productiebudget praktisch al terugverdiend.

En juist die verschillen geven beide blockbusters een extra duwtje. Op sociale media ontstond al snel de modekreet ‘Barbenheimer’. Die hashtag doet nu overal dusdanig de ronde dat creatievelingen online hun fusie-plaatjes delen (Oppenheimer naast Ken voor een roze paddenstoelwolk bijvoorbeeld) en bioscoopgangers Barbie én Oppenheimer op één dag bekijken. “Dit is nooit eerder gebeurd,” zegt De Groot van Filmdistributeurs Nederland. De filmmaatschappijen spelen ook handig in op deze hype. Er is geen concurrentie, ze versterken elkaar juist.”