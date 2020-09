Het onbevlekte imago van Canada bleek niet terecht

Paradijs Canada Beeld NPO 2

Canada staat al lang boven aan Lips’ vakantielijst. Met een camper door een prachtig, tolerant en welvarend land, op zoek naar beren die op zalm vissen. Lips had zijn koffers al bijna gepakt toen hij inschakelde op Paradijs Canada, een serie waarin Emy Koopman onderzoekt of dat onbevlekte imago van Canada terecht is. Spoiler: nee dus.

Gisteren ging het over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Met een kabinet dat voor de helft uit vrouwelijke ministers bestaat en overal genderneutrale wc’s lijkt Canada behoorlijk progressief, maar het startpunt van Koopman was een aanslag door een vrouwenhater.

In Toronto reed in 2018 een man met een busje doel­bewust in op een groep vrouwen, er vielen tien doden. De dader was lid van de ‘incels’, een groep zwaar gefrustreerde mannen die al lang zonder seks leven en vrouwen daar de schuld van geven.

Incels, Lips had er nog nooit van gehoord. Sowieso is het op een na grootste land ter wereld opvallend weinig in het nieuws. Er zijn zo veel ogen gericht op hun schreeuwende buur dat het Canada lukt de vuile was binnen te houden.

Koopman ging een hoop clubjes af om de man-vrouwverhoudingen duidelijk te krijgen. Ze reed mee met een vrouwenmotorclub, bezocht een praatgroep voor mannen die door hun vrouw waren mishandeld. Ze sprak met de Proud Boys, die bekendstaan als extreemrechts en gewelddadig, maar voor de camera doodleuk benadrukten de huisvrouw te vereren.

Het leukst vond Lips de Canadese Margaret Atwood, schrijfster van het tot serie verfilmde The Handmaid’s Tale, waarin vrouwen tweederangs burgers zijn. Of het fictie was, vroeg Koopman. Blijer dan met deze vraag kon Koopman haar niet maken. “Fictie? Trump is al twintig keer aangeklaagd voor seksueel geweld.”

Zo kwam Canada er zelf weer goed mee weg.

