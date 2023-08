Het nieuws waar niemand op zat te wachten: Prem wilde lijsttrekker worden, of nee, tóch niet

Van talkshowoorlog tot showbizzhuwelijk: in de rubriek Sterrenstof neemt Roelf Jan Duin de mediaweek door. Deze week: Ferry Mingelen en de losse flodder van Prem Radhakishun.

‘Kan de NOS-redactie voortaan wat kritischer zijn met het opvoeren en afvoeren van aandachtzoekers als Prem?’ Voormalig Binnenhofduider des vaderlands Ferry Mingelen schoot op het sociale medium formaly known as Twitter onverwachts uit zijn slof. Zijn oud-werkgever had twee weken geleden bericht dat Prem Radhakishun leider wilde worden van de linkse combi van PvdA en GroenLinks. En nu schreef de NOS opnieuw over beroepsbruller Prem, dit keer omdat ie toch afzag van de strijd om het lijsttrekkerschap.

Mingelen had een punt: zowel de aangekondigde kandidaatstelling als zijn terugtrekking hadden geen enkele nieuwswaarde. De kans dat Radhakishun de nieuwe linkse leider zou worden was even groot als dat Pasen en Pinksteren op één dag vallen, het was hem overduidelijk alleen om de aandacht te doen. In 2010 zei hij nog leider van de SP te willen worden, wat uiteraard ook niets meer dan loos gekrakeel was. Prem was ooit een veelgevraagde talkshowgast, nu is hij hooguit nog een hofnar, en zelfs die rol speelt hij matig.

Circus

Toch is het tekenend dat de NOS twee berichten wijdde aan deze losse flodder. Het zegt iets over de staat van de (online) journalistiek, waarbij behalve de strijd om clicks, ook de permanente angst heerst om iets te missen. Op veel redacties luidt het adagium: bij twijfel, doen.

Maar meer nog past het in een trend waarbij de politieke arena steeds meer verwordt tot circus, compleet met dompteurs, clowns en acrobaten, met politici en journalisten in wisselende rollen.

Dit begon zo’n twintig jaar geleden, toen LPF-Kamerleden met elkaar op de vuist gingen en er zelfs een pistool getrokken zou zijn. Kort daarna stapte Fred Teeven op als politiek leider van Leefbaar Nederland omdat het partijbestuur Emile Ratelband als lijsttrekker wilde. In 2017 deed Jan Roos mee met het slotdebat van de NOS, en momenteel hebben we een fractievoorzitter binnen het parlement die gelooft dat de aarde wordt bestuurd door kwaadwillende reptielen.

Kinderbloed

Eind jaren nul maakte ook Rutger Castricum zijn opwachting op het Binnenhof, en veranderden de toon en omgangsvormen van de parlementaire journalistiek. Sindsdien zijn er ontelbare Castricumklonen bijgekomen die politici door hoepeltjes laten springen, en o wee als ze niet leuk meedoen.

En dan heb je nog reporters van extreemrechts of extreemlinkse zijde, plus allerlei ‘burgerjournalisten’: veelal mafklappers die al filmend met hun telefoon Kamerleden en bewindspersonen bestoken met vragen als ‘waarom drinkt u kinderbloed?’

Het is onder die omstandigheden dat politici en journalisten hun werk moeten doen. Natuurlijk, het is hun taak serieuze zaken te scheiden van de idiotie, en Prem Radhakishun valt ontegenzeggelijk in die laatste categorie. Maar het is er een stuk onoverzichtelijker op geworden sinds Ferry Mingelen tien jaar geleden voor het laatst op kalme toon en met milde ironie in zijn stem vanuit de wandelgangen verslag deed vanuit de Haagse circuspiste.

Over de auteur: Roelf Jan Duin schrijft sinds 2014 voor Het Parool, eerst voornamelijk over politiek, nu over maatschappelijke thema’s en populaire cultuur. In zijn rubriek Sterrenstof ontleedt hij wekelijks het medialandschap.