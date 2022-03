Het nieuwe operaseizoen in Amsterdam telt straks vier wereldpremières

Beeld ANP / Kim van Dam

De Nationale Opera heeft de plannen voor het nieuwe seizoen bekendgemaakt. Het seizoen bestaat uit vijftien producties, waaronder vier wereldpremières: Animal Farm van Alexander Raskatov, The Girl, The Hunter and The Wolf van Vasco Mendonça, Het Lijflied van Lucas Wiegerink en Ändere die Welt van Leonard Evers en Mart van Berckel.

Zes producties zijn nieuw: Königskinder van Humperdinck, waarvoor dirigent Marc Albrecht terugkeert naar zijn oude orkest, Puccini’s Turandot in een regie van Barrie Kosky, met het Nederlands Philharmonisch Orkest onder zijn níeuwe chef, Lorenzo Viotti, Giulio Cesare van Händel door Le Concert d’Astrée onder Emmanuelle Haïm, in een regie van Calixto Bieito, Donizetti’s Maria Stuarda in een regie van Jetske Mijnssen, Dvoráks Russalka, met het Concertgebouworkest met Joana Mallwitz in de bak en Verdi’s Messa da Requiem, een gecombineerd project van DNO en Het Nationale Ballet.

Peter Sellars

Ook is er de Europese première van de Amerikaanse opera Blue van Jeanine Tesori en Tazewell Thompson, te spelen door het Residentie Orkest onder Kwamé Ryan. Nieuw voor Europa is ook Perle noire: Meditations for Joséphine, geregisseerd door Peter Sellars, met sopraan Julia Bullock in een hoofdrol.

In reprise gaan Carmen van Bizet en Der Rosenkavalier van Strauss. De laatste productie is de tweede die Viotti zal leiden. Hij is ook nog de muzikaal leider in Operetta Land, een montagestuk met het Nationaal Jeugdorkest dat muziek zal spelen van Johann Strauss jr, Jacques Offenbach, Arthur Sullivan en anderen.