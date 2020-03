Het nieuwe Ladies Night bleef een rondje langs vertrouwde vriendinnen

Ladies Night, Net5. Beeld ANP / Remko de Waal

Merel Westrik vertelde maandagavond al aan de tafel bij boezemvriendin Eva Jinek: er moest iets gebeuren. Haar talkshow Ladies Night, op het door Linda de Mol gereanimeerde Net5, was vorig jaar nog zo lekker begonnen: prima cijfers, goeie recensies. Maar in no time stortte het in en keek er geen kip meer naar. Wat ging er mis?

Volgens Westrik kon haar programma wel wat scherper, zo zei ze tegen Jinek, en wat meer variatie gebruiken. Er kwamen nieuwe vrouwen naast haar op de bank en ze zou de nieuwe uitzendingen anders beginnen en eindigen. Op de radio zei ze dat de gesprekken meer mochten schuren.

Dat vond Lips nou ook, dus schakelde hij in voor het nieuwe seizoen, dat een uurtje eerder begon. Lips deed daarna toch echt z’n best, maar inhoudelijke vernieuwingen – die waren domweg niet te bespeuren. De show begon met een introotje van Westrik en eindigde met een vrolijk liedje in een klappende studio. Tussendoor weer het vertrouwde rondje langs de vriendinnen (oké, met een nieuwe: Tina de Bruin) en de socialmediarubriek van Knevel junior.

Zo bleef er ruimte over voor precies één onderwerp waar dieper op in werd gegaan: schoonheidsidealen en diversiteit in de modewereld. Niet bepaald een thema waar de vonken vanaf vliegen; de gasten waren het dan ook vrijwel voortdurend roerend met elkaar eens. Het enige moment waarop het programma een beetje vaart kreeg, was toen Olcay Gulsen de mannen van VI een veeg uit de pan gaf (‘drie fucking irritante, lelijke, leeghoofdige eikels!’).

Een talkshow voor vrouwen – theoretisch zou dat toch moeten kunnen werken? Want waarom lukt het die drie irritante eikels dan wél?

Lips houdt z’n hart vast.

