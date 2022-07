Het nieuwe kunstwerk der emancipatie, vrouwenvoetbal geheten

Beeld Human

Zaterdagavond spelen de Nederlandse Leeuwinnen hun eerste wedstrijd voor het Europees Kampioenschap in Engeland. Voor programmamaker Mildred Roethof reden om eens uitgebreid de wereld van het vrouwenvoetbal in te duiken. Dat leek Lips een goed idee, zeker nadat voetbalcoach Vera Pauw, de grondlegger van het Nederlandse vrouwenvoetbal, dit weekend had onthuld hoe ze jarenlang was vernederd door de KNVB en geïntimideerd door haar mannelijke collega’s.

Helaas: Pauw kreeg hij niet te zien. Wel prachtige beelden van het polygoonjournaal uit 1955 in zwart en wit. “Duizenden mannen,” sprak de commentator geamuseerd, “zagen in Velsen hoe 22 ballerina’s de Nederlandse première opvoerden van het nieuwste kunstwerk der emancipatie, damesvoetbal geheten.”

Lachende families op de tribune: “De dameskransjes die op het middenterrein gehouden werden brachten vele keren de nodige hilariteit teweeg.”

Barbara Barend vertelde hoe zij in 1980 als zesjarige aanvankelijk werd geweigerd bij de voetbalclub, omdat het volgens de KNVB medisch onverantwoord zou zijn voor jonge meisjes om te voetballen. Mooie tijd: nadat haar moeder de boeren rond Amsterdam had gevraagd om tegen een bescheiden vergoeding alle voetbalvelden in de buurt om te ploegen mocht Barend alsnog meedoen met de jongens.

Sarina Wiegman, de bondscoach die Nederland Europees kampioen maakte, hield het wat dat betreft eenvoudiger: “Ik zei altijd tegen de kapper: knip maar lekker kort, want dan krijg je geen discussies. Iedereen dacht dat ik een jongetje wilde zijn, maar ik wilde gewoon voetballen.”

Andere Tijden. Terug naar het nu. Lips zag hoe de jongetjes van Ajax per taxi naar de club werden vervoerd, terwijl het dertienjarige talentje Bobbie, een meisje, op de tram stond te wachten. Kijken naar de moeizame geschiedenis van het Nederlandse vrouwenvoetbal, dacht Lips, is als kijken naar de herhaling van een gemiste kans: onbewust vraag je je elke weer af of de bal er deze keer wel in zal gaan.

