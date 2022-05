Het Nederlandse landschap saai? Kijk eens onder de waterspiegel

De documentaire ‘Nederland onder water’ duikt in de Nederlandse sloten, plassen en rivieren. Beeld Johan Troost

De fascinerende natuurdocumentaire Nederland onder water is onderdeel van Nature On Tour, de filmtournee van M&N Media Group, Pathé en het Wereld Natuur Fonds. Nature On Tour vertoont ieder jaar een selectie van zes natuurdocumentaires op het grote doek.

Nature on Tour: Nederland onder water duikt in de Nederlandse sloten, plassen en rivieren. Een natuurdocumentaire in Nederlandse wateren betekent een uiteenzetting van het onderwaterleven zonder de tropische kleuren die we misschien gewend zijn van andere natuurdocumentaires. Daarvoor in de plaats komt een subtiel beige-bruin kleurenpalet waarbij verschillende zandtinten vermengd worden met mosgroen, zilver en soms zalmroze. Juist door het gebrek aan grote kleurverschillen vallen de kleinste details op.

Op het oog stille wateren

Met Nederland onder water geeft regisseur Arthur de Bruin een fascinerend kijkje in de Nederlandse natuur. De camera komt op plekken waar we normaliter niet bij stilstaan of bij kunnen, of die we met het blote oog überhaupt niet kunnen zien. De natuurdocumentaire maakt gretig gebruik van close-up en slow motion: we zien veel waterdruppels, luchtbelletjes en zandkorrels in minutieus detail.

De natuurdocumentaire bestaat uit veel klassiek Nederlandse beelden: weerkaatsing van de lucht in allerlei waterlandschappen en wateren omringd door sappig, felgroen gras. Maar ook zanderige duinlandschappen en bossen komen aan de orde. De beelden van de flora en fauna onder het wateroppervlak worden afgewisseld met shots van Nederland van bovenaf.

Nederlanders klagen wel eens over hoe lelijk ons land is. In een klein uur laat De Bruin zien dat dat sentiment ongegrond is. Daarmee is Nederland onder water ook een soort herwaardering van het Nederlandse landschap, dat door sommigen als saai wordt omschreven. Saai is de natuur beslist niet, ook al zijn de dieren op het eerste oog misschien wat minder spectaculair dan in bijvoorbeeld de Netflixreeks Our Planet. Dat neemt niet weg dat het bijzonder is om te zien wat er zich afspeelt in op het oog stille wateren, zoals bijvoorbeeld in de Amsterdamse grachten.