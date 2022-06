Het Nationale Ballet overweegt intimiteitscoördinator: ‘Jongere generatie heeft er behoefte aan’

In 'Sarcasmen', een choreografie van Hans van Manen, grijpt de ballerina haar tegenspeler in het kruis. Beeld Hans Gerritsen

In de filmindustrie is een speciaal aanspreekpunt voor seks- en naaktscènes sinds kort usance. Het is een gevolg van de aandacht voor MeToo, inspraak en lichamelijke integriteit. Vorige week verscheen het nieuwste rapport van de Raad voor Cultuur, Over de grens, op weg naar een gedeelde cultuur. Daarin wordt expliciet gesproken over een ‘zwijgcultuur’ ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag binnen de cultuur- en mediasector en over een oplopend aantal meldingen. Culturele organisaties moeten aan de bak.

Ook Het Nationale Ballet en andere dansgroepen overwegen nu een intimiteitscoördinator voor het instuderen van fysiek intense en beladen dansen.

Heel veel balletten zijn er niet waarbij je onmiddellijk denkt aan geweld of seks. Maar er zijn er wel een paar. In Sarcasmen, een ballet van Hans van Manen, bijvoorbeeld, legt de ballerina een hand op het kruis van haar tegenspeler en in Van Manens Situation wordt de suggestie gewekt dat een vrouw door een man aan haar haren over de grond wordt gesleept.

Jongere generatie

De aandacht hiervoor is nieuw, zegt Ted Brandsen, artistiek directeur van Het Nationale Ballet (HNB). “Een half jaar geleden had niemand in de danswereld er nog van gehoord. Sinds begin dit jaar is het aangewakkerd in de Angelsaksische wereld waar ze anders tegen intimiteit aankijken dan in Europa.” Het begon bij The Scottish Ballet, voor het ballet The Scandal at Mayerling, en bij The National Ballet of Canada met A streetcar named Desire, waar werd gewerkt met een intimiteitscoördinator.

Brandsen: “In beide gevallen ging het om bestaande werken waarin verkrachting en andere seksueel getinte scènes voorkwamen. Beide werken zijn al oud en hadden nooit eerder een intimiteitscoördinator nodig gehad, maar een jongere generatie heeft er wel behoefte aan.” Ook in besprekingen van de directie en de ondernemingsraad van Het Nationale Ballet kwam het onderwerp ter sprake. “Er zijn gesprekken met de ondernemingsraad hierover, en we kijken naar de balletten van volgend jaar, op welke momenten zo'n coördinator nuttig zou zijn. Maar het belangrijkst is dat we dansers, die vaak heel jong zijn en uit andere culturen komen, leren dat ze zich mogen uitspreken."