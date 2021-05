Het mocht natuurlijk wel, die vakantie naar Griekenland, ‘maar het was niet solidair’

Toen Van Nieuwkerk met frisse tegenzin ook nog over de speedboot van twee miljoen euro begon, was Máxima er wel een beetje klaar mee. Beeld NOS

Leuke vrouw, die Máxima. Zelfbewust, verstandig, niet voor één Matthijs van Nieuwkerk te vangen. De koningin is zichzelf en ze begrijpt wat haar rol is. In Nederland, in het staatsbestel en ook in een als interview vermomd verjaardagsgesprek.

Vijftig jaar werd ze en dus liet de koningin van Nederland zich strikken voor een ontmoeting met de voormalige koning van vooravond. Van Nieuwkerk kan nogal ronken, het is bekend. En ook gisteravond sprak hij weer regelmatig over Máxima in relatie tot zichzelf. Opzichtig bewonderen, doordraven, driedubbele bijzinnen in vragen waarvan de pointe allang en breed duidelijk is: Van Nieuwkerk is er groot mee geworden, dit is waar hij goed in is.

Koningin Máxima kan Van Nieuwkerk wel aan, als je het zo zou willen zien. Precies genoeg gaf ze van zichzelf bloot om het interview interessant te houden, om de kijker het gevoel te geven te kijken naar meer dan domweg communicatie. Maar, Lips kan niet anders zeggen, veel meer dan dat was het niet. Van Nieuwkerk, hengelend naar de emotie, ving meestal bot.

Gevoeligheden werden het grootste deel van het gesprek zorgvuldig vermeden. Alleen toen Van Nieuwkerk over de populariteitscijfers begon, ‘een klif die we samen moeten omzeilen’, sprak de lichaamstaal van de koningin boekdelen. Ze had al sorry gezegd, noemde het nu een inschattingsfout, maar benadrukte meer dan eens dat het natuurlijk wel mocht, die vakantie naar Griekenland middenin een pandemie. “Maar het was niet solidair.”

Toen Van Nieuwkerk vervolgens met frisse tegenzin ook nog over de speedboot van twee miljoen euro begon, was Máxima er wel een beetje klaar mee. Wat moeten we daarvan denken? “We moeten naar de toekomst kijken,” zei Máxima.

Een historisch interview is het niet geworden, tenminste niet als het aan Lips ligt. Maar toch heeft hij er met plezier naar gekeken, zo is Lips dan ook weer wel.

