“Ik ga niet álles vertellen, hè? Anders heb ik straks in het theater geen gespreksstof meer.” Rinus Gerritsen (76) trekt er een brede grijns bij. Hij weet zelf ook wel dat hij een wandelend vat vol anekdotes is dat nooit leegraakt. Komend najaar, in een tour langs zo'n twintig theaters, zal de bassist leeglopen over het ontstaan van het album dat de wereld van Golden Earring veranderde en ook medebepalend is voor de Nederlandse muziekhistorie.

Gerritsen, die net als in een aantal eerdere try-outs op het podium staat met journalist Martin Kuiper als interviewer, valt nooit stil. “Het is allemaal vrij spontaan, soms stelt hij een vraag die mij weer op iets nieuws brengt. O ja, dat gebeurde er ook nog. En dan gá ik weer.”

Op de oorspronkelijke versie van Moontan, zoals het album dat Golden Earring een halve eeuw geleden wereldfaam bracht heet, staan zes liedjes. Later werd speciaal voor de Amerikaanse markt een nieuw album samengesteld, waarop volgens Gerritsen de ‘zoetsappigste nummers’ Suzy Lunacy en Just Like Vince Taylor ontbreken en een uitgesponnen versie van Big Tree, Blue Sea is toegevoegd.

Bleke huid

“Er was een hoop gezeik over de hoes,” herinnert Gerritsen zich. “Blote tieten, dat kon toen al niet. De foto werd gemaakt in de studio van Ronnie Hertz, die destijds veel platenhoezen deed. Het was een Engels model, dat niet wist dat ze alles uit moest trekken. Dat zou nu ook niet meer kunnen. Het was een ideetje van Barry (Hay, red.), die ging over de vormgeving en de naam. Moontan, dat zeiden ze als je een heel bleke huid had, zo bleek als de maan.”

Voor de VS was de hoes te aanstootgevend; al snel werd hij vervangen door een braaf exemplaar met de afbeelding van een oor met een gouden oorbel. Moontan werd met meer dan een half miljoen verkochte exemplaren goud in de VS en scoorde ook goed in Australië, Canada, Engeland, Duitsland, Scandinavië en natuurlijk Nederland. “Het is ons sleutelalbum,” stelt Gerritsen. “Nog altijd beschouw ik het als onze voornaamste plaat.”

De basis voor het album lag eind 1972 in Blaricum, waar gitarist, componist en zanger George Kooymans vlak achter de Soundpush Studio woonde. “Daar was een werkhok met een bandrecorder, wij mochten daar wat rommelen. We namen er demo's op en ’s avonds aten we bij George thuis. Het opnemen gebeurde later in Hilversum, in de Honingstraat. Tegenwoordig gebeurt in Hilversum alles in de Wisseloordstudio’s, destijds had je de Phonogram Studio, dat eigenlijk een omgebouwde gymzaal was. Ik zie nog het klimrek, de brug en de matten in de hoek staan.”

Het opnemen nam ongeveer een week in beslag. “We speelden het allemaal live in. Ik denk dat we Radar Love twee, drie keer hebben gespeeld. Ik speelde het gewoon op een gitaarversterker, wat volgens veel mensen niet kan. Gelul natuurlijk, je kunt op elke versterker bas spelen. Het klinkt te gek, terwijl we eigenlijk maar wat deden.”

“We hebben het op acht sporen opgenomen, heel basic. In Nederland waren er niet meer mogelijkheden. In Engeland werkten ze al met 24 sporen, daarom hebben we het album uiteindelijk afgemaakt in Londen. Maar als ik nu die 24 sporen terugluister, hebben we aan die oorspronkelijke acht eigenlijk vrijwel niets meer toegevoegd. Ergens een hammondorgel en een tamboerijn, verder bleef het bij het origineel.”

Hoorspel

In het theater zal Gerritsen anekdotes vertellen. Ook zal hij van drie liedjes – Radar Love, Are You Receiving Me en Vanilla Queen – laten zien en horen hoe ze opgebouwd zijn. “Vanilla Queen begint met een akoestisch gitaartje, maar dat hoor je helemaal niet meer terug. Ik kan dat wel laten horen en dat is verfrissend voor fans die het liedje goed kennen. In Vanilla Queen zit ook een soort hoorspel, al de geluiden komen ergens anders vandaan. Mensen hebben er natuurlijk geen flauw benul van dat wij bijvoorbeeld iets achterstevoren afspeelden om een bepaald geluid te krijgen. Maar ik vertel alweer veel te veel, nu stop ik. Anders is de lol eraf.”

Ook andere betrokkenen aan het woord In de theatertour rond Moontan komen naast bassist Rinus Gerritsen ook andere betrokkenen aan het woord. Earringleden Barry Hay (zang) en Cesar Zuiderwijk (drums), platenbaas Willem van Kooten, arrangeur Job Maarse en saxofonist Bertus Borgers vertellen in video-interviews over het ontstaan van het album, dat naar schatting tegen de 3 miljoen keer is verkocht. De reeks over Moontan begint op 14 september in Bloemendaal.