Het mág, maar gaan Amsterdamse theaters wel open?

De zaal van De Kleine Komedie. Beeld ANP

Bioscopen, zwembaden, musea, theaters, pretparken en dierentuinen mogen deze week ‘hoe dan ook’ weer open, zo benadrukte minister-president Mark Rutte vrijdagmiddag. Naar verwachting zal de premier de versoepelde maatregelen dinsdagavond tijdens de persconferentie aankondigen.

We ‘mogen’ straks weer naar het theater dus. Maar kán dat ook? Gaan Amsterdamse podia hoe dan ook open, zelfs als ze maximaal dertig bezoekers kunnen ontvangen?

Directeur Vivienne Ypma durft nog geen uitsluitsel te geven over heropening van De Kleine Komedie. “Vooralsnog is het idee om in december weer open te gaan, ook met een publiek van maximaal dertig personen. Zodat we de mensen in die donkere maand, zoals we dat allemaal nodig hebben, toch een verzetje kunnen bieden.”

Toch houdt Ypma nog een slag om de arm. “De veiligheid is de belangrijkste leidraad in onze koers. Ons protocol in het gebouw van De Kleine Komedie voldoet aan de eisen en volgens experts is de kans op besmetting nihil, dus dat is geen probleem. Je hebt alleen geen invloed op de reisbewegingen van het publiek. Ook dat moet veilig kunnen. Tegelijkertijd denk ik dat ons publiek vooral bestaat uit Amsterdammers die zich aan de maatregelen houden en op de fiets hierheen komen. We beslissen dus later of de voorstellingen definitief doorgaan.”

Tournees teruggetrokken

Het DeLaMar heeft de deuren al gesloten sinds theaters niet meer dan dertig personen mochten ontvangen. “Onze programmering is simpelweg niet haalbaar met zo’n klein publiek,” zegt een woordvoerder. “We hebben daarom besloten in ieder geval tot het einde van het jaar dicht te blijven.”

Alleen als theaters weer terug mogen naar de maximale capaciteit op anderhalve meter afstand, ziet de woordvoerder kansen. Voor het DeLaMar zou dat in de grote zaal uitkomen op 250 bezoekers. “Dan kan ik me voorstellen dat we alles op alles gaan zetten om weer voorstellingen te brengen. Maar daarbij zijn we wel afhankelijk van producenten. Hele tournees zijn al teruggetrokken. Er blijft bijna geen programmering over.”

Bij Carré zal er hoe dan ook iets op de planken staan, namelijk het publiek zelf, dat op stoelen op het podium kan plaatsnemen bij de speciale voorstellingen van de licht- en geluidsinstallatie Blindness. Alle geplande voorstellingen in december zullen doorgaan.

Ook bij Yassine Boussaid, directeur van De Meervaart, heerst geen twijfel: zijn theater gaat hoe dan ook open. “Wij zijn vanaf 1 juni al bezig met het voorbereiden van programma’s voor klein publiek,” vertelt hij. “Het gaat ook om solidariteit naar de makers, vaak zzp’ers, zodat zij ook een podium en nog inkomsten hebben.”

Het publiek moet daarbij geen grootse, ‘megalomane’ producties verwachten. “Heel veel voorstellingen lenen zich niet voor een publiek van dertig man. Het is dan ook de opdracht aan onze programmeurs om te bedenken hoe je toch voorstellingen brengt die in zo’n setting intiem en warm aanvoelen.”