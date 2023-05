Het liep niet echt lekker bij de NOS tijdens de kroning van Charles III

In deze rubriek schrijven verschillende redacteuren van Het Parool elke dag over wat hen opvalt op tv. Vandaag: de kroning van Charles III.

Een kroon zakt natuurlijk niet zomaar over een koninklijk hoofd. Wat voor de één een achterhaald sprookje is, is voor de ander reden om de hoofdzender van de NPO zes uur leeg te ruimen voor een live-uitzending.

En waarom ook niet? Charles – op zijn 74ste ’s wereld langst getrainde én best betaalde stagiair – mag dan een tikje tragisch figuur zijn geworden, zijn finest hour was hoe dan ook goed voor een fijne cocktail van harige grenadierstmutsen, gesteven rode livreien en liters Engelse drizzle.

Voor de NOS was Jeroen Overbeek spreekstalmeester. Geflankeerd door oud-correspondent Tim de Wit en royaltydeskundige Justine Marcella straalde hij een mengeling van onderkoeldheid en lichte tegenzin uit.

Prettig voor wie zich niet over de kosten van het Britse klatergoud – een duizelingwekkende 115 miljoen euro belastinggeld – kon heen zetten, maar in de Hilversumse studio werd de blijmoedigheid van Overbeeks voorgangster, Astrid Kersseboom, toch gemist. Voor het koningshuis, journalistiek altijd een balanceeract van olympische omvang, leek dit keer vrolijke overgave toch de beste benadering.

Katy Perry

Het liep toch al niet zo lekker met het NOS-verslag. Correspondent Fleur Launspach stond klaar bij de abdij van Westminster, maar de beeldverbinding haperde. De telefoon dan maar. Maar ook die begon – Overbeek: ‘Er proberen daar meer mensen te bellen’ – te storen. Intussen was verslaggever Albert Bos in de chique Londense wijk Kensington bij een kraampjesmarkt, maar daar was niet één bezoeker te bekennen.

Dan maar doorpraten aan tafel. Over de Oranje-inbreng in de ceremonie bijvoorbeeld. We zagen Beatrix en Amalia, maar dat was niet alles, stelden de deskundigen opgetogen vast. Er waren in Amsterdam geslepen diamanten en – tromgeroffel door de King’s Guards – de stoelen in de kerk kwamen uit Nederland! De aanvankelijk interessante duiding verzandde zo in gebabbel, dat vijf kwartier aanhield. Totdat de koninklijke koets eindelijk begon te ratelen.

Even zappen naar de BBC leerde dat het ook anders kon. Daar was het ongeremd gluren naar alle bekende koppen bij de entree. Viral hoogtepuntje in die zin: zangeres Katy Perry die haar stoeltje niet kon vinden. Bij de NOS kreeg Perry ook een camerashot, maar Overbeek herkende haar niet.

Nog een slimme BBC-zet: een QR-code in beeld die direct leidde naar een volledig programma van de ceremonie. Toch was er ook wel wat aan te merken op de Britse Omroep. Die was vooraf namelijk akkoord gegaan met een koninklijke veto bij Buckingham Palace onwelgevallige beelden. Zo bleek er uiteindelijk toch maar één winnaar van de royale marathon: Zijne Majesteit himself.

