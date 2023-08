Het liefdesverhaal van Renate Rubinstein en Simon Carmiggelt: grandeur en aftakeling, geestkracht en pijn

Renate Rubinstein (met hoed) in het gezelschap van Annie M.G. Schmidt en Peter Vos, bij de onthulling van de buste van haar minnaar Simon Carmiggelt (25 oktober 1988). Beeld Bert Verhoeff/Hollandse Hoogte

De grachtengordel voelde zich bedrogen. De ‘grachtengordel’ was een 253 ander woord voor de culturele elite, waarvan gemakshalve werd aangenomen dat ze voortdurend in samenzwering bijeenkwam in speciaal uitgekozen cafés en restaurants in de Amsterdamse binnenstad. Hun uitgeverijen en krantenredacties bevonden zich op loopafstand. En ze woonden er ook nog.

Sinds het verbleken van de cultuursector hoor je het woord ‘grachtengordel’ steeds minder, in hun huizen wonen nu de jongens en meisjes van de Zuidas. Dertig jaar geleden stond ‘grachtengordel’ voor arrogantie, voor alles eerder en beter weten. En toen verscheen in 1991 Mijn beter ik. Herinneringen aan Simon Carmiggelt. Het verslag van Renate Rubinstein (1929-1990) van een jaren durende buitenechtelijke affaire met ‘de meest getrouwde man van Nederland’. En de grachtengordel had al die tijd niets in de gaten gehad.

Echtgenote Tiny

En de enige die er wel van wist, had er niet van moeten weten, Carmiggelts echtgenote Tiny. Zelfs intimi als Annie M.G. Schmidt en Peter Vos waren niet ingewijd. Ze zullen misschien wel vermoedens gekoesterd hebben; de twee geliefden deden bijna alles in het verborgene, maar speelden ook met vuur. Want ze konden het wel van de daken schreeuwen, zoals verliefden nu eenmaal doen. Maar intussen werkte hun beider haperende gezondheid als een ideale camouflage.

Vlak voor de affaire begon had Rubinstein de diagnose multiple sclerose gekregen, in een sterk progressieve vorm; en Carmiggelt (1913-1987) begon in diezelfde tijd ouderdomskwaaltjes en diabetes te ontwikkelen. En dan nog het leeftijdsverschil; Rubinstein was zestien jaar jonger dan Carmiggelt, die door zijn karakteristieke rimpelige voorkomen ook nog veel ouder leek dan hij was. Voor vermoedens was enige ergdenkendheid nodig. Mijn beter ik verscheen in 1991 nadat niet alleen de weduwe Carmiggelt, in augustus 1990, maar ook Rubinstein zelf, in november 1990, was overleden. Te laat om nog schandaal te kunnen verwekken.

1117 kaartjes

Hun ontmoetingen speelden zich af in de woning van Rubinstein aan het Sarphatipark; de dinsdagmiddag was voor Carmiggelt. Rubinstein werd bedolven onder attenties en cadeautjes; haar huis vulde zich met allerhande prullaria, zoals een steeds maar aanjongende verzameling eendjes als ode aan haar bundel Twee eendjes en wat brood (1981).

En tussen de dinsdagen door stuurde hij kaartjes, in totaal 1117, veelal dubbel gefrankeerd, met subtiele en uitdagende toespelingen op hun liefde. Rubinstein bewaarde de kaarten behoedzaam, gestoken in doorzichtmappen, om ze maar bij de hand te hebben, maar ook met de bedoeling dat ze ooit in het Letterkundig Museum (het huidige Literatuurmuseum, red.) terecht zouden komen. Als flessenpost aan het nageslacht.

Scheiding

Rubinstein genoot in die dagen grote roem, ze was een baken van libertijnse onafhankelijkheid in het nogal sociaaldemocratisch angehauchte Vrij Nederland. Ze had een eigenwijsheid die niet altijd op een historisch gelijk uitliep; in de affaire-Weinreb moest ze in een heftige polemiek met W.F. Hermans flinke klappen incasseren. In 1978 verscheen haar Niets te verliezen en toch bang, dat voor oppervlakkige lezers een triest verslag was van haar scheiding van de filosoof Jaap van Heerden, maar dat zich vooral bewees als een genadeloos zelfonderzoek.

In Mijn beter ik doet ze de bekentenis dat ze dat boekje pas durfde te schrijven toen ze zeker wist dat Carmiggelt van haar hield. Nadat hij haar op een middag ervan had overtuigd dat ze deze breuk moest beschrijven en analyseren, belde ze haar uitgever: ‘Over een maand heb ik dat boek af.’ Niets te verliezen en toch bang werd een bestseller en haar doorbraak als schrijver.

Een-tweetje

En het was dus, wat niemand toen wist, een een-tweetje met haar nieuwe liefde, Carmiggelt. Hun liefde werd een spel met de onwetende lezers. Carmiggelt verwerkte flarden van zijn geheime leven met Rubinstein in zijn ‘Kronkels’ in Het Parool; Rubinstein was wel iets voorzichtiger, maar op een omfloerste manier ook mededeelzaam, zoals eind 1980 toen ze in Vrij Nederland haar eindejaarscolumn afsloot met het acrostichon ‘Succes is mijn onderwerp niet’, waarvan alle eerste letters ‘Simon’ vormden. Het waren rooksignalen die door niemand gezien werden.

Af en toe waren ze samen bij publieke bijeenkomsten, zoals een opening in het toenmalige Theatermuseum aan de Herengracht. Rubinstein merkte dat Carmiggelt steeds zo opvallend dicht bij haar kwam staan, dat ze zich gedwongen voelde hem met een duw op afstand te zetten. Hoewel Carmiggelt als getrouwde man het meeste gevaar liep, was vooral Rubinstein waakzaam, ook uit angst om de naam te krijgen dat ze deze om zijn goedheid zo populaire man in het verderf had gestort en met hem zijn hele familie. Ze was al zenuwachtig over de boeken die ze van hem kreeg met zwierige erotische opdrachten – boeken die door haar bezoek uit de kast konden worden gepakt.

Verhullend verhaal

In Carmiggelts laatste bundels wemelde het van de verhalen over ‘gelukkige tweede huwelijken’, alles voor de goede lezer, en dat was Rubinstein, die tot haar opluchting vaststelde dat verder niemand dit opmerkte. Carmiggelt was in het achterlaten van deze sporen niet te stuiten: alles te verliezen en toch roekeloos. Hij schreef over zijn amourette met Rubinstein een verhullend verhaal, De fontein, waarin een toevallige passant vertelt over bezoekjes aan een aanbeden vrouw. Hij kwam altijd te vroeg, veelal ruim een uur, en ging dan in het parkje tegenover haar huis op een bankje zitten, genietend van zijn verlangen. Dit was wat Carmiggelt ook deed, te vroeg arriveren en dan in het Sarphatipark zitten wachten.

Na de verschijning van Mijn beter ik kwamen de verhalen los. Achteraf had iedereen er wel iets van meegekregen zonder het echt door te hebben. Vrienden van mij woonden om de hoek bij het Sarphatipark en hadden de twee beroemdheden een keer over de Ceintuurbaan zien hobbelen in Rubinsteins invalidenwagentje. Zoveel roem hadden ze nog nooit ingeblikt aan hun oog voorbij zien trekken: de ziel van Het Parool geplet tegen het hart van Vrij Nederland. Het had er vooral grappig en aandoenlijk uitgezien, niet erg amoureus.

Beste film

Een klein jaar na Carmiggelts dood werd, eind oktober 1988, in het Weteringplantsoen een buste van hem onthuld, in het bijzijn van zijn weduwe. Rubinstein was er ook, er bestaan foto’s van. Ze zat op haar scootmobiel, getooid met een imposante hoed, beetje verdekt in de struiken, in het gezelschap van Annie Schmidt en Peter Vos. En dan gebeurt er iets wat Rubinstein in Mijn beter ik omschrijft als ‘het einde van een ouderwetse Franse film’: een onbekende man komt op haar af: ‘U bent toch... mevrouw Carmiggelt?’ ‘Nee, ik ben Renate Rubinstein.’ De man putte zich uit in excuses.

Dat Mijn beter ik na ruim dertig jaar nog altijd niet verfilmd is, is nauwelijks te begrijpen. Het leest als een script, met de allure van Michael Hanekes Amour. Grandeur en aftakeling, geestkracht en pijn. Amsterdam met een scheut Parijs’ libertinisme. Mijn beter ik is de beste Nederlandse film die nooit gemaakt is.

René van Stipriaan. Beeld Koos Breukel

Beeld Uitgeverij Atlas Contact