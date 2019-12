Het leven van bouwvakkers: 04.40 uur, zwijgend in de auto

Wij zijn de jongens van de bouw. Beeld NPO2

Begin jaren negentig, ergens rond dezelfde tijd dat Mannenkoor Karrespoor met Lekker op de trekker de boeren een lijflied gaf dat dit jaar hoog in de Top 2000 staat, had Bertus Staigerpaip een bescheiden carnavalshit met Wij zijn de jongens van de bouw. Daarin worden de zegeningen van het leven op een bouwplaats bezongen: ‘Met veertien sneeën brood en een thermoskan met koffie, heel de dag sjouwen in m’n werkmanskloffie’.

Hoe het leven van bouwvakkers er echt uitziet, legde documentairemaker Geertjan Lassche vast in de schitterende film De jongens van de bouw. De door Bertus Staigerpaip bezongen romantiek en het werkethos komen ook hier terug: bij de mannen van bouwbedrijf Heijmans gaat de wekker om 04.36 uur, vier minuten later zitten ze in de auto, om zwijgend van Genemuiden naar Rotterdam te rijden. Daar drinken ze een bak filterkoffie, zetten ze hun helm op en gaan ze aan de slag. De woontoren die ze bouwen, moet in 22 maanden af zijn, en al die tijd registreert de camera van Lassche. Beelden van hijskranen en betonnen platen worden afgewisseld met persoonlijke verhalen, waaruit blijkt dat ruwe bolsters dikwijls een blanke pit hebben.

Het werk van de bouwlieden is loodzwaar, maar, zo ­zeggen ze, ‘die sfeer in de keet, die is nergens mee te ­vergelijken’. Volgens kraanwerker Hans is alleen seks mooier dan motorrijden, vlak daarna komt zijn werk.

Lassche waakt voor valse romantiek, een risico dat op de loer ligt bij het portretteren van het noeste arbeidersleven. De bouw gaat gebukt onder personeelstekorten, is funest voor het gestel van de werknemers en veel bouwvakkers kampen met een ‘is-dit-allesgevoel’. Er zijn nauwelijks nog Nederlandse arbeidskrachten te vinden, op de bouwplaats wordt vaak met handen en voeten gecommuniceerd.

En toch overheerst het kameraadschap. Na twee jaar staat de woontoren, en gaan de jongens van de bouw ieder huns weegs, op naar een volgende bouwplaats.

