Het leven in de Parijse banlieue is troosteloos en uitzichtloos, zo toont Sinan Can

In de eerste aflevering van Breuklijnen reisde Can af naar de banlieue Clichy-sous-Bois. Beeld BNN VARA

Programmamaker Sinan Can zoekt nooit de gemakkelijkste weg voor zijn reportages. Voor zijn nieuwe vierdelige serie Breuklijnen ging hij naar beruchte wijken in Parijs, Londen, Stockholm en Brussel. Niet om even snel een reportage te maken: nee, hij ging een jaar in deze wijken wonen.

In de eerste aflevering van Breuklijnen reisde Can af naar de banlieue Clichy-sous-Bois: een kwartier reizen vanaf hartje Parijs, maar een totaal andere wereld, vol dichtgetimmerde winkels en troosteloze flats. Clichy-sous-Bois kwam in 2005 in het nieuws door de ernstige rellen die uitbraken nadat twee jongens, op de vlucht voor politie, overleden toen ze zich in een elektriciteitshuisje schuilhielden.

Eén van die jongens was de neef van de huidige wethouder van de wijk, Mariam Cisse. Zij beaamt dat leefomstandigheden in de banlieue slecht zijn: “Ik was vorige week in Mauritanië en zelfs in de sloppenwijken daar zijn de levensomstandigheden beter dan hier.”

Daar kan bewoner Erika DeLoffre over meepraten. “De regel dat je mensen beschermt die net als jij zijn gaat hier niet meer op. De enige regel is: overleven en geld vinden.”

Can toonde hoe dat overleven er soms uitziet: Algerijnen die met zijn dertienen in één appartement wonen en zich stuk voor stuk gedwongen voelen te stelen. Dat dit niet het pad is dat Allah voorschrijft nemen ze dan maar op de koop toe.

Hoewel Can een sprankje hoop bood aan het slot van de aflevering raakte Lips behoorlijk gedeprimeerd door de opeenstapeling van problemen. En dan is dit nog maar de eerste aflevering van Breuklijnen. Ook daarom is het eigenlijk zonde dat de vier afleveringen – toch een jaar werk – in één week worden uitgezonden.

Reageren? hanlips@parool.nl.