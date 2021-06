Het leek hooligan Wesley wel geinig naar AZ-keeper Esteban te rennen

Art Rooijakkers (links) praat met hooligan Wesley in Iedereen had het er over. Beeld RTL 4

Wat was ‘een van de meest spraakmakende momenten uit de voetbalgeschiedenis?’ Volgens de aflevering van Iedereen had het erover gisteravond op RTL 4 was het de hooligan die tijdens de bekerwedstrijd van Ajax tegen AZ op 21 december 2011 het veld op rende en AZ-doelman Esteban aanviel. Lips was het blijkbaar memorabele moment glad vergeten maar Art Rooijakkers friste zijn geheugen op met beelden uit die wedstrijd.

De presentator had ook met de Ajaxsupporter afgesproken op een parkeerterrein bij de Johan Cruijff Arena. Deze Wesley heeft namelijk een stadionverbod van 30 jaar, dus binnen afspreken werd lastig. Maar ‘vandaag doet hij voor het eerst zijn verhaal op tv!’ ronkte Rooijakkers.

Dat verhaal was snel verteld: Wesley had al een fles ­cognac achter de kiezen voordat hij stiekem het stadion binnenglipte op de kaart van iemand anders – hij had namelijk al een stadionverbod. Van de wedstrijd kreeg de dronken hooligan weinig mee, maar in de 20ste minuut – Ajax stond met 1-0 voor – leek het hem wel geinig om voor een weddenschap het veld op te rennen, naar AZ-keeper Esteban. Die schrok zich dood door de aanval van achteren en schopte de hooligan uit zelfverdediging.

Toen Esteban daar vervolgens rood voor kreeg van scheidsrechter Bas Nijhuis, verlieten de woedende AZ-spelers onder leiding van coach Verbeek het veld. Rooijakkers had Nijhuis ook opgezocht en die had er spijt van dat hij toen de regels te star had gehanteerd. En ook Wesley had desgevraagd spijt van ‘de stomste actie die ik ooit heb gedaan’. Hij beweerde intussen ‘180 graden te zijn gedraaid’ – maar wat hij dan nu deed, vroeg Rooij­akkers niet.

Daarmee eindigde de reportage nogal onbevredigend en zal Lips hem net zo snel vergeten als de actie van Wesley destijds.

