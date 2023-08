Het lag bij Pierre van Hooijdonk aan zijn ‘nare karakter’, vond kaarsliefhebber Johan Derksen

Wat na de ophef rondom Van Hooijdonk vooral ontstond, was een tombola aan nieuwe talkshowmeningen. Beeld Talpa

Ooit parodieerden Carlo Boszhard en zanger Alain Clark de gemiddelde voetbalanalyse bij Studio Sport op geniale wijze. Voor De TV Kantine speelde Boszhard Joep Schreuder, verslaggever die eigenlijk geen sportwedstrijd nodig heeft om een uitzending te vullen met zijn bespiegelingen erover. Partner in Schreuders pas de deux: Pierre van Hooijdonk. Hoe Schreuder het ook probeerde, een scherpere wedstrijdvoorspelling dan ‘Je weet nooit wat er gaat gebeuren’ kon hij Clarks stamelende versie van Van Hooijdonk niet ontlokken. (Zie video onderaan het artikel.)

In die zin heeft de oud-spits veel bijgeleerd. Twee woorden, meer had Van Hooijdonk zondagavond niet nodig om de voetbalwereld een week lang op z’n achterste benen te krijgen. Duistere dealtjes. Maurice Steijn, inmiddels oefenmeester bij Ajax, had in zijn tijd bij NAC zijn vrienden begunstigd bij transfers, zo suggereerde Van Hooijdonk bij Studio Voetbal, waar toch al de sfeer heerste van een opnamedag van De rijdende rechter. Bewijzen waren ook hier overigens ver te zoeken.

‘Steek in de rug’

Het was het startsein van een geheel andere competitie. Eentje waarvan het verloop wél volledig te voorspellen was. Er kwam van de kant van Steijn een eis tot rectificatie en een daaraan gekoppelde dreiging met een rechtszaak. En er kwamen oproepen aan de NOS om Van Hooijdonk subiet de laan uit te sturen. Dat was een unicum geweest: een voetbalseizoen waarin de analist nog eerder wordt ontslagen dan de eerste trainer.

Maar wat vooral ontstond was een tombola aan nieuwe talkshowmeningen. Alsof alle opiniemakers zich bij het begin van het nieuwe seizoen ten doel hadden gesteld om de essentie van hun beroep – het in een eindeloze spiraal rondpompen van meningen – alvast weer eens stevig in de verf te zetten.

Vooral bij Vandaag Inside en satellietshow Veronica Offside raakten ze niet uitgesproken over de misère bij de concurrent en voegden ze en passant een paar kilootjes zuivel toe aan de boter op hun eigen hoofd.

Andy van der Meijde – ooit eigenaar van een privédierenpark in zijn achtertuin – sprak van een ‘rat’ die een ‘steek in de rug’ had uitgedeeld. Kaarsenliefhebber Johan Derksen had de oorzaak al vlot boven water: Van Hooijdonk was ‘slachtoffer geworden van zijn eigen nare karakter’.

René van der Gijp kende daarentegen ‘wel honderd trainers over wie dat soort verhalen gaan’. Hij had een andere steen des aanstoots gevonden: Studio Voetbal-presentator Sjoerd van Ramshorst, die hij een ‘heel matige presentator’ noemde. Hij had veel te weinig doorgevraagd toen Van Hooijdonk zijn insinuatie te berde bracht, zei Gijp tegen Wilfred Genee, op wie Gijp in 2020 een hele zomer boos was geweest nadat hij Derksen te streng ondervroeg over zijn botte grappen over Zwarte Piet.

Speculeren

Uiteindelijk deed Van Hooijdonk het enige mogelijke: hij ging door het stof om een kort geding af te wenden. Hij zou Steijn later nog bellen ‘om wat tussen ons speelt uit te praten’. Een oplossing uit de categorie ‘Ze dronken een glas, ze deden een plas en alles bleef zoals het was’, uiteraard.

De NOS, die drie volle dagen nodig had voor een evaluatie van de uitzending, schorste Van Hooijdonk ondertussen voor onbepaalde tijd. Of hij nog terugkeert? Dat voorspellen lijkt een kolfje naar de hand van de vroegere analist Van Hooijdonk: ‘Daar kun je over speculeren, maar uiteindelijk zal de tijd het leren.’