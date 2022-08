Het kunstwerk van Serge Verheugen werd zelfs getatoëerd

Het kunstwerk van Serge Verheugen op het spoorviaduct aan de Wibautstraat is uitgegroeid tot een publiekslieveling. Beeld Sophie Saddington

Het begon op Schiphol. Serge Verheugen (58) ontwierp daar in 2005 de Doeidoei-machine. Het beeld van aluminium en staal bestond uit vier letters van 180 cm hoog die het woord ‘DOEI’ vormden. In het voetstuk zat een mechaniek verstopt, waardoor de letters om de beurt een beetje gingen kantelen en weer terugveerden. Tientallen handjes in het beeld zwaaiden de reizigers uit. Verheugen had in zo’n vijftig talen een tekst gefreesd: ‘Tot ziens vriend, goede reis.’

Gerecyclede letters

Het werk viel in de smaak op de luchthaven. Binnen enkele weken waren alle handjes volgeschreven met wensen en teksten, waarmee de reizigers als het ware bezit namen van het werk. Tot tevredenheid van de kunstenaar, die zelf fan was van de grote houten appel op Schiphol, die helemaal is volgeschreven met boodschappen van bezoekers.

Het werk van Verheugen was niet permanent bedoeld en heeft ongeveer een half jaar op Schiphol gestaan. Na afloop recyclede de kunstenaar de letters en de tekst werd uitgebreid tot ‘Doe iets’. Verheugen: “Ik had een vergaderruimte in het stadsdeelkantoor in het Westerpark ingericht. Daar gingen mensen praten. Toen bedacht ik die letters bij de poort te plaatsen. Zo van: leuk, al dat praten, maar doe ook echt iets.”

Helaas, er was geen vergunning voor het beeld. En dus moest het volgens de gemeente verdwijnen. “Dat is een jarenlange strijd geworden. Op een gegeven moment moest het echt weg en toen heb ik het aangeboden aan verschillende partijen. Stadsdeel Oost zei: dit is precies wat we willen uitstralen, kom maar door met dat ding.”

Het duurde toen nog jaren om de vergunning rond te krijgen. “Ik weet inmiddels dat vergunningen een ongelofelijk moeilijk traject zijn. Wel buitengewoon tof van de NS dat het werk bij het spoor mocht staan.”

Treinstations

Verheugen heeft varianten van Doe iets in Heerlen en Utrecht gemaakt. Hij heeft diverse kunstwerken in stations geplaatst, onder andere in het Amstelstation en recent nog in het Muiderpoortstation. Veel mensen kennen ook de grote houten dier- en mensfiguren die hij met vrijwilligers maakte in het Amsterdamse Bos.

Doe iets is inmiddels een publiekslieveling. Op Verheugens website staan reacties van mensen die gemotiveerd worden om aan de slag te gaan, harder gaan fietsen of op een poëtische manier worden geraakt door het beeld. “Ik kreeg laatst een foto toegestuurd van een dame die de letters op haar been had laten tatoeëren. Iemand anders heeft een tattoo op haar arm. Mensen die allebei zeiden dat ze daar in de buurt woonden, dat ze elke dag door het werk werden geraakt, dat ze gingen verhuizen en dat ze dit stukje mee wilden nemen. Nou ja, hoe cool is dat?”

Doe iets

Sinds 2011

Kunstenaar Serge Verheugen

Waar Spoorviaduct Wibautstraat

