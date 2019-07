Het kookprogramma van Vjeze Fur is niet zo smakelijk

Kookprogramma’s te over op de buis, maar zoiets als Lekker Fred in het land had Lips nog nooit gezien. Na 20 minuten was het voorbij en staarde Lips perplex voor zich uit. Wat wás dat, comedy of koken?

In elk geval zag hij Freddy Trathlener, ook bekend als Vjeze Fur van De Jeugd van Tegenwoordig. Hij maakt al langer kookfilmpjes op Instagram – snel gemonteerd, vaak met bekende chefs en vooral met rare stemmetjes. Van de VPRO mocht hij zoiets eenmalig op tv doen. En zo onnavolgbaar als de teksten van De Jeugd soms zijn, was ook dit programma.

Ook nu deed hij rare stemmetjes, maar dat was eigenlijk nog het minst rare van het hele programma. Zoals hij zelf na een paar minuten zei: “Nul spanningsboog in dit programma. It’s all about the journey.”

Die reis eindigde bij tweesterrenchef Edwin Vinke in Zeeland, waar Trathlener mee mocht koken, maar daarvoor moest hij wel zeewier, schelpen en kruiden meenemen.

Op zoek naar die ingrediënten raakt Trathlener verzeild in absurdistische avonturen. Zo is er een depressieve kweekzalm die zelfmoord pleegt door voor zijn auto te springen en krijgt Trathlener zo’n ruzie met Flipje uit de Betuwe dat hij hem vermoordt.

Maar Trathlener staat tussendoor ook kniediep in de zee met een zeewierexpert en krijgt allerlei soorten wier aangereikt. Hij knaagt zonder aarzelen aan bruine stengels zeewier en ook bij een schelpenboer verorbert hij de ene na de andere rauwe schelp. En als Vinke bij het koken vertelt hoe belangrijk de smaak van het vocht uit een zojuist gekookte schelp is, duikt Trathlener direct met zijn hoofd naar beneden en slurpt het gelekte vocht van de snijplank.

Niet het toppunt van smakelijk, maar op een vreemde manier toch vermakelijk.

